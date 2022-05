Bez něj se totiž do prací na křížení státní silnice I/55 a krajské II/432 pustit nemohou. Kruhovou novinku se čtyřmi paprsky vítají zejména lidé v blízké místní části Pánov. „Těšíme se, už aby to bylo hotové, a to nejen kvůli snížení nehodovosti. Zatím tu ale stále ještě máme velký problém, abychom se dostali do města, třeba na sedm hodin do práce, tak musíme i desítky minut čekat, než projedou auta pro hlavní. Ještě horší je pak pro nás odbočení směrem na Strážnici, tedy doleva,“ svěřila se předsedkyně místního osadního výboru Martina Švehlová.