„Je to památník vzhledem k tomu, že představujeme hlavně ty, kteří byli zavražděni gestapem, byli věznění nebo gestapem perzekuovaní. Přibližujeme tak více než třicítku lidí. Jde o vzpomínku na zdejší vlastence a hrdiny,“ nastínil Ivo Kozák, který stálou expozici s podporou obecního úřadu a dalších nadšenců a badatelů přichystal.

Ve Vřesovicích vyrostl vojenský tábor. Lidé uctili památku svých spoluobčanů

V muzeu nad obecním úřadem se návštěvníci seznámí i s některými méně známými osobnostmi odboje z regionu. Většina z nich se zapojila do pomoci odvážnému parašutistovi, který po smolném výsadku u slovenských Gbel pronikl přes hranice a operoval v domovské krajině.

Dětství a mládí prožil na hájence svého otce ve Vřesovicích. Po maturitě na gymnáziu v Kyjově narukoval k horskému pěšímu pluku. To se sice psal teprve rok 1934, ale možná právě někde tady začínala cesta Oldřicha Pechala bránit Československo se zbraní v ruce.

Proti rozpínajícímu se hitlerovskému nacismu se postavil už při obraně západních hranic republiky. Po okupaci se ilegálně dostal do Polska, odkud pokračoval až do Francie a severní Afriky. Okusil také cizineckou legii. Následně se vrátil do Francie, kde se zapojil obrany proti Německu a za statečnost byl v říjnu 1940 povýšen do hodnosti nadporučíka.

To byl jen jeden z milníků strastiplného a dramatického odboje proti okupantům, který vyvrcholil právě po seskoku do slovensko-moravského pomezí. Ve Vřesovicích tak lze vidět například Pechalova ocenění včetně Kříže obrany státu nebo jeho rukavice, které byly zapůjčené z Vojenského historického ústavu vůbec poprvé.

Přežil koncentrák i přistání na moři. Letec RAF bude mít v Bohuslavicích desku

„Památník reprezentuje prachobyčejnou lidskost, kdy příbuzní, přátelé a známí příbuzných pomáhali Oldřichu Pechalovi přežít. Ti byli pak často popraveni jen za to, že se mu snažili pomoct přežít. Těchto lidí tady bylo opravdu hodně,“ podotkl Karel Dvořák, který při tvorbě nových expozic pomáhal. Deset válečných křížů reprezentuje deset úmrtí souvisejících s Heydrichiádou na Kyjovsku.

Kromě Pechala se tady ale příchozí seznámí s osudy i dalších významných osobností odboje z regionu. Především pak se stíhacím pilotem RAF Svatoplukem Štulířem, který ani nemá svůj hrob, už zmíněným učitelem Cyrilem Žižlavským či velitelem Slovácké brigády Leo Eckerem.

V později připravované expozici se pak návštěvníci přenesou mezi místní protinacistické odbojáře komunistického smýšlení. A také se dovědí více o záhadné havárii vojenského letounu Douglas C-47 za listopadové vánice roku 1952, při níž nad Vřesovicemi zahynula celá posádka.

