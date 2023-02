Jak dále připomněl, jelikož si stavba podchodu vyžádá překopání stávající silnice, auta budou místem projíždět v jednom jízdním pruhu. Jako první se uzavřel ve směru s kopce pravý jízdní pruh. „Provoz na semafory bude zhruba v délce sto dvaceti metrů,“ přiblížil starosta.

Proměna křižovatky smrti u Pánova zavře silnici. Místní pojedou po objížďkách

Výstavba cyklostezky začne naopak z druhé strany, tedy od motorestu. Pěší tak budou moci využívat stávající panelovou stezku o něco déle, než pokud by stavbaři startovali z druhé strany. Úsek u Alexy tak podle starosty přijde na řada až v závěru plánovaných stavebních prací. Jako náhradní trasa zcela mimo staveniště je pro cyklisty a pěší uvedená ta, kolem přístaviště po hrázi. Veškeré práce na dvacet metrů dlouhém podchodu a sedm set metrů dlouhé navazující stezce pro pěší a cyklisty mají být hotové do konce května. „Podchod tady pomůže hodně lidem. Zvláště výhodný bude pro starší lidi. Není tady totiž kde přejít frekventovanou silnici, je to tady hodně nebezpečné,“ řekl u čerstvě instalovaného dopravního značení Jiří Černý.

První omezení příliš neřešil. Spíše vyhlíží ta následující. „Při tomto provozu to bude asi dost kruté, ale udělat se to musí. Myslím si, že to bude hodně zajímavé a také hodně náročné po tom, co začnou stavět kruháč mezi Hodonínem a Ratíškovicemi,“ upozornil Černý.

Přestavba čtyři kilometry vzdálené křižovatky na okružní má totiž začít ve středu. „Změna s sebou ponese uzavírky a objízdné trasy. Na silnici I/55 řidiči v prvních dvou fázích projedou jen s omezením nejvyšší povolené rychlosti. V závěrečném období zde přibydou ještě semafory a vozidla budou projíždět kyvadlově jedním jízdním pruhem, zhruba od začátku května,“ přiblížila mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Konec riskování. Stavba podchodu pod silnicí 55 začne v Rohatci už v únoru

Zároveň upozornila, že průjezd od Ratíškovic a Hodonína bude až na výjimky uzavřený, a to po celou dobu stavby. „Projedou pouze linkové autobusy a sanitky či hasiči,“ doplnila mluvčí.

Jak doplnil rohatecký starosta, řidiči, kteří míří po I/55 na Slovensko, se mohou vyhnout omezením u Hodonína i u Rohatce. A to tak, že sjedou na obchvatu Sudoměřic, tedy silnici I/70 přímo ke slovenskému městu Skalica. „Dále tudy mohou pokračovat například na Holíč,“ podotkl Adamec.