„Je tedy dobré, aby každý muž po padesátce alespoň jednou za rok navštívil urologa. Tady jeden z dnešních pacientů má k osmdesáti letům a druhý je mladší. Oba mají problémy. Jeden z nich má už trvalý katetr, že bez něj nemůže vůbec močit. My ho odoperujeme a on se katetru zbaví,“ vysvětloval Deníku primář kyjovské urologie.

Než představil technologii, která byla tématem workshopu, zabrousil dlouholetý šéf urologického oddělení i do historie řešení problému, který mnoho mužů trápí den co den.

Primář urologického oddělení Nemocnice Kyjov Miroslav Krhovský při páteční live operaci prostaty během odborného workshopu.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Technologií na řešení nezhoubného zvětšení prostaty je celá řada. V minulosti se například velké prostaty, které měly objem větší než šedesát kubických centimetrů, řešily už otevřenými operacemi. To znamená, že se otevřel močový měchýř a prostata se vyloupla, ošetřilo se krvácení a zašil se močový měchýř a čekalo se, až se to zahojí,“ připomněl Miroslav Krhovský, jehož jméno a prestiž kyjovské urologie jsou už dlouhá léta nerozlučně spjati.

Jak dále upozornil, menší prostaty se řešily technologií takzvané transuretrální resekce. „To znamená, že se nástroj zavedl přes močovou trubici, a prostata se odřezávala, říkalo se tomu, že to ofrézujeme, aby pacient mohl snadně močit,“ pokračuje primář.

U nové technologie hraje důležitou roli laser. A to jak holmiový, tak v současné době dál se vyvíjející thuliový. Následně přichází na řadu TUBEP, což je zkratka transuretrální bipolární enukleace prostaty. Při této metodě jde nástroj se dvěma póly přes močovou trubici.

„Vlastní operační médium jak při laseru, tak při bipoláru, je plazma. Liší se to jen tím, jakým způsobem plazma vzniká. A plazma bipoláru je v tomto případu levnější a má obrovskou účinnost,“ nastínil výhody primář.

Tuto technologii v Kyjově zavedli do praxe v roce 2018. Podle primáře přinesla velmi dobré výsledky. „Dneska není problém vyloupnout dvěstěgramovou či čtvrtkilovou prostatu. Ta se vyloupne do močového měchýře. Potom se to takzvaně zmorseluje, rozmělní se na drobné řízky a ty se odsají a posílá se to potom na histologické vyšetření,“ vysvětlil Krhovský s tím, že kolegové se přijeli do Kyjova podívat využití této technologie v praxi.