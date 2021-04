Jak připomněl, betonová kráska původně stávala na jiném místě. Tím byla zahrada strážnického lékaře Arnošta Reisse. „Kromě bohaté výsadby tam měl nechat manželce vystavět altánky a další stavby,“ připomněl starosta.

Jenže s mladou ženou si zřejmě zahrady pořízené ve třicátých letech minulého století dlouho neužil. O osudu Arnošta Reisse totiž rozhodl okupační nacistický režim. „Při odsunu židů byl přiřazen do uherskobrodského transportu, který odjížděl v lednu 1943 do Terezína. V ghettu měl být do října 1944, kdy byl zařazen do transportu do Osvětimi, odkud se nevrátil," přiblížila tragický osud lékaře historička a ředitelka Státního okresního archivu v Hodoníně Galina Rucká.

Navíc podobně krutý konec postihl i Arnoštovu sestru, zubařku Olgu, která byla zařazena do transportu do stejného koncentračního tábora o jedenáct dnů dříve. I ona tam zahynula. Jejich rodiče Isidor, který pocházel Hroznové Lhoty, a Marie, rodačka z Uherského Ostrohu, byli také v lednu 1943 odsunuti do Terezína. „Kde se však na rozdíl od svých dětí dočkali osvobození a vrátili se do Strážnice,“ připomněla historička.

Arnošt měl ještě dva sourozence. Bratra Ottu a nejmladší sestru Idu. Oběma se podařilo zhruba měsíc po začátku okupace emigrovat do Anglie. Ida se v Londýně v roce 1940 seznámila s berlínským rodákem Hansem Wernerem Golzem. „Vzali se a měli spolu dvě děti,“ přiblížila Rucká. Naopak Otto s manželkou děti neměli.

Zajímavé je mimo jiné i to, že všichni čtyři sourozenci Reissovi absolvovali strážnické gymnázium.

Opravenou sochou Žofie ale opravy památek z dvacátého století v Radějově nekončí. „Chceme ještě u kostela zrestaurovat památník obětem první světové války a v zahradě u školy také ten věnovaný obětem druhé světové války,“ dodal starosta Radějova.