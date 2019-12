Kodrcaní po nerovném terénu ze žulových kostek tak má skončit. „Cesta je hrozná. Jsem určitě pro to, aby se konečně opravila,“ řekla například Hana Nováková.

A i chodníky si místní přejí nové. Kombinace asfaltu, starých chodníkových dlaždic a zámkové dlažby není příliš pohodlná pro pěší ani rodiče s dětskými kočárky. „Přivítala bych, kdyby spravili i chodník,“ podotkla Michaela Koutná.

Na opravě silnice a chodníku se vedení radnice s místními shodlo. Jinak tomu bylo s parkovacími místy. Těch mělo přibýt původně šedesát. Kvůli petici za ochranu přilehlého parku, kterou podepsalo v roce 2014 kolem šesti stovek lidí, má podél silnice zaparkovat méně než polovina vozů. „Stání jsou projektovaná podle rozhodnutí zastupitelstva. To tehdy reagovalo na petici tak, aby se tamním lidem neukrajovalo z parku,“ uvedl místostarosta Ladislav Ambrozek s tím, že změny odsouhlasil petiční výbor.

Vedení radnice chce navíc využít i plánovaného omezení kvůli stavebních pracím za necelých šestnáct milionů korun v Jánošíkově ulici k tomu, aby se opravil také most přes Starou Moravu. Po něm se lidé z centra města dostanou do místní části Rybáře. „Přemýšlíme, že bychom na tuto plánovanou investiční akci navázali právě opravou tohoto mostu tak, aby byl průjezd do Rybář plynulý,“ doplnil hodonínský starosta Libor Střecha.