O poznání silnější je v těchto dnech provoz na Národní třídě v centru Hodonína. Auta se tam přesunula po začátku oprav nedalekého kruhového objezdu poblíž policejní stanice.

Doprava na Národní třídě zhoustla poté, co začala oprava kruhového objezdu poblíž policejní stanice. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Stroje se do práce pustily počátkem tohoto týdne, což se brzy projevilo na množství řidičů v jiných částech města. Situace se ještě více zkomplikovala poté, co se v blízkosti světelné křižovatky propadla část silnice.

Místo zabezpečovali strážníci se služebním autem, což částečně zablokovalo vjezd do odbočovacího pruhu. Kolona tak rychle rostla.

Přežila covid i vysoké ceny energií. Nyní prodejna s rybami v Hodoníně skončí

„Stalo se to ve středu. Zejména v odpolední špičce byla situace komplikovanější. Díra se nakonec ukázala jako vážnější problém, už by o to ale mělo být postaráno,“ řekl Deníku šéf strážníků Jindřich Vašíček.

Ačkoliv provoz v centru zesílil, obchází se bez výrazných excesů. Opravy kruhového objezdu mají skončit 20. dubna.