/FOTOGALERIE/ Zřejmě poslední měsíc zůstane řidičům uzavřený vjezd do Hodonína ve směru od Břeclavi po silnici I/55. Vjezd do Velkomoravské ulice je nepřístupný kvůli opravě mostu. Místo je důležité pro napojení se na trasu vedoucí k hranicím se Slovenskem.

Oprava mostu u vjezdu ze silnice I/55 do Hodonína. | Video: Deník/Petr Turek

Podle informací Deníku se má situace zlepšit v závěru září. Most bude mít nový asfaltový povrch. „Máme vybetonovanou desku a děláme opěry. Počítám s tím, že se most do konce září otevře,“ informoval poslední srpnové pondělí stavbyvedoucí Stanislav Bohůn. Deník o začátku omezení psal v polovině června.

Stavbaři mají pro objízdnou trasu ve směru do Hodonína od úředníků k dispozici navíc ještě téměř dvoutýdenní rezervu, posledním dnem schválené uzavírky je totiž až 12. říjen. Řidiči mezitím využívají jako objízdnou trasu do Hodonína ve směru k hraničnímu přechodu se Slovenskem Bojanovickou ulici na okraji Lužic. V Hodoníně pak jedou po silnici kolem průmyslové zóny a zahrádkářské kolonie Kapřiska.

Naopak výjezd na silnici I/55 vinoucí se mezi Břeclaví a Strážnicí je otevřený celou dobu. Auta jezdí jednosměrně po již opravené části mostu.

Práce zaplatí Ředitelství silnic a dálnic. Cena je přibližně čtrnáct milionů korun. Se zahájením bylo nutné počkat na chvíli, kdy bude k dispozici nový kruhový objezd u hodonínského Pánova. Také tato křižovatka je na silnici I/55.

Zdroj: Deník/Petr Turek