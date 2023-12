Řada řidičů si kvůli špatnému stavu okrajů raději najíždí více na střed. „Je to hrůza. Čím dřív to opraví, tím líp,“ přidal se Adam Brázda z Hodonína.

Brzy opravenou silnici, zvláště mezi Mutěnicemi a Hovorany, by uvítali i manželé Doležalovi. „Řidiči jedoucí z Mutěnic si často, někdy už automaticky, najíždějí do protisměru, protože v jejich jízdním pruhu to na nerovnostech hodně skáče. To je ale hodně nebezpečné pro ty, kdo jedou z Hovoran do kopce, přes horizont je totiž nevidí. Tato cesta je fakt hrozná, takže brzkou opravu bychom určitě přivítali,“ shodli se Doležalovi.

Podobně to vidí také Josef Ilčík. Ten jezdí ale spíše po trase mezi Mutěnicemi a Hodonínem, zato každý den, dokonce někdy i čtyřikrát. „Nyní je to tam dost polepené a přitom hodně vytížené. Jde o tah na Brno, tak je tady značný provoz,“ upozornil Ilčík.

Podívejte se ve videu, jak silnice vypadá

Zdroj: Deník/Petr Turek

Čerstvé stavební povolení pro úsek mezi Hodonínem až po zástavbu v Mutěnicích je pro řidiče a cestující dobrou zprávou. Jenže start prací podle vedoucího investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libora Olšáka ještě není na pořadu dne.

„Tato oprava se má totiž dělat z evropských peněz. A získání dotací je čím dál víc komplikovanější a složitější,“ řekl k zahájení rekonstrukce za desítky milionů korun oblastní vedoucí silničářů.

Přitom už ve stavebním povolení se jasně píše o tom, že důvodem pro rekonstrukci úseku je nejen špatný dopravně technický stav, ale dokonce v průměru už havarijní stavební stav silnice.

Podle oslovených řidičů by si rekonstrukci zasloužil ještě dříve úsek od Mutěnic po Hovorany. S tímto scénářem počítají i silničáři, i když právě chybějící peníze zahájení oprav neustále posunují.

„Stavební povolení pro tento úsek jsme už jedenkrát prodlužovali. Nyní vyřizujeme dotace. Pokud je dostaneme, máme v plánu dělat Hodonín - Mutěnice příští rok. Chtěli jsme to dělat ale už letos, ale dotace se pořád odkládaly. Nyní vyšla nová výzva, ale i s řadou nových podmínek, požadavkům a doplnění, mezi kterými jsou například bezpečnostní audity, klimatické posouzení a další,“ vysvětlil Olšák.

Teprve pak by přišel následující úsek. „Máme čerstvé stavební povolení na Mutěnice – Hodonín, takže budeme úsek chystat k registraci. Doufám, že se vše povede, aby se mohla rekonstrukce provést co nejdříve, to by mohlo být roce 2025,“ doplnil vedoucí silničářů.