Řidiči na páteřní silnici II/380 mezi Hodonínem a Brnem se dočkají nového povrchu. A to postupně od Hodonína až téměř ke kruhovému objezdu v Hovoranech. Seriál oprav odstartuje mezi Hovorany a Mutěnicemi.

Aktuálně silničáři navíc získali stavební povolení pro práce na úseku, který vede Mutěnicemi. Ocenil to tamní starosta Jiří Zálešák.

„Před časem jsme se Správou a údržbou silnic jednali právě kvůli návaznosti na připravované okolní opravy této, takzvané staré silnice na Brno, aby mohlo dojít k opravě i u nás. Jsme rádi, že se to podařilo dostat ke stavebnímu povolení. Ještě je ale potřeba na to získat peníze,“ uvedl starosta Zálešák.

VIDEO: Přehled omezení na silnicích Hodonínska. Podívejte se, co čeká na řidiče

Obec chce k opravám silnice připojit vlastní investici do chodníků po celé Brněnské ulici. „Přivítáme také nové zastávky, především tu ve směru na Brno pod školou. Obě se posunou blíže ke středu obce,“ podotkl starosta s tím, že ještě do opravené Brněnské ulice by rádi zaústili novou rozšířenou cestu.