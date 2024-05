/VIDEO/ Kvalitnější povrch a zvýšenou bezpečnost přinesou opravy silnice mezi Hodonínem a Hovorany. Modernizace se má dotknout i průtahu Mutěnicemi, kde je v plánu také rozšíření chodníků. Má to ale podstatný háček: na tuto část vytížené trasy zatím chybí potřebné peníze. Naopak úsek Mutěnice - Hovorany bude ještě letos.

Stav průtahu Mutěnicemi v květnu 2024. | Video: Deník/Petr Turek

Řidiči na páteřní silnici II/380 mezi Hodonínem a Brnem se dočkají nového povrchu. A to postupně od Hodonína až téměř ke kruhovému objezdu v Hovoranech. Seriál oprav odstartuje mezi Hovorany a Mutěnicemi.

Aktuálně silničáři navíc získali stavební povolení pro práce na úseku, který vede Mutěnicemi. Ocenil to tamní starosta Jiří Zálešák. „Před časem jsme se Správou a údržbou silnic jednali právě kvůli návaznosti na připravované okolní opravy této, takzvané staré silnice na Brno, aby mohlo dojít k opravě i u nás. Jsme rádi, že se to podařilo dostat ke stavebnímu povolení. Ještě je ale potřeba na to získat peníze,“ uvedl starosta Mutěnic Jiří Zálešák.

Obec chce k opravám silnice připojit vlastní investici do chodníků po celé Brněnské ulici. „Přivítáme také nové zastávky, především tu ve směru na Brno pod školou. Obě se posunou blíže ke středu obce,“ podotkl starosta s tím, že ještě do opravené Brněnské ulice by rádi zaústili novou rozšířenou cestu.

Ta má být komfortní spojnicí jak s amfiteátrem Pod Búdama, tak s lokalitou vyhlášených mutěnických vinných sklípků. „Rádi bychom cestu rozšířili tak, aby se tady podařilo vytvořit chodník, který by mohli využívat jak pěší, tak cyklisté,“ doplnil starosta Zálešák.

Na silnici II/380 by mělo dojít k rekonstrukci, a to ve více než šestnáct set metrů dlouhém úseku zástavbou obce. „Ještě musíme zpracovat projekt pro povedení stavby tak, abychom jej měli na jaře nachystaný. Otázka je, jestli budou peníze. Tuto akci ale v plánu na příští rok mám,“ řekl Deníku vedoucí investičního úseku jižní oblasti Správy a údržby silnic Libor Olšák.

Silničáři získali pro Mutěnice stavební povolení pro opravy v průtahu obcí. Současný stav silnice II/380 při vjezdu do Mutěnic od Brna a autobusových zastávek pod školou.Zdroj: Deník/Petr Turek

Na řadu má v příštím roce přijít také úsek mezi Mutěnicemi a Hodonínem. Ten je podle některých řidičů v nejhorším stavu v blízkosti rybníků a železničního přejezdu, o čemž Deník v uplynulých měsících už informoval.

„Opravu tohoto úseku od mostu přes I/55 v Hodoníně v Brněnské ulici po Mutěnice máme také v plánu na příští rok,“ sdělil vedoucí s tím, že pokud budou peníze, tak by opravili v roce 2025 oba úseky. Tedy jak Hodonín – Mutěnice, tak i silnici v obci.

Nejprve, a to ještě letos, se ale chystá rozsáhlá oprava více než pěti kilometrů mezi Mutěnicemi a Hovorany, včetně rekonstrukce mostu přes Mutěnický potok. „Předpokládám, že se tento týden podepíše smlouva o dílo. Vyřizují se uzavírky, takže někdy v polovině června je předpoklad zahájení,“ nastínil Olšák.

Podle posledního sčítání dopravy z roku 2020, které na svém webu zveřejňuje Ředitelství silnic a dálnic, je nejvytíženější částí silnice II/380 v hodonínském okresu úsek od Brněnské ulice v Hodoníně po křižovatku na Mutěnice a Dubňany. Průměrně tudy projelo za den téměř jedenáct tisíc aut a v pracovních dnech dokonce více než dvanáct tisíc vozů, z toho přes sedmnáct set nákladních.

Na druhém místě ve vytíženosti byl pak navazující úsek od odbočky na Dubňany přes Mutěnice až po odbočení na Čejkovice. Na třetí příčce v intenzitě dopravy se pak umístil úsek mezi kruhovým objezdem v Hovoranech a křižovatkou v blízkosti základní školy v Čejči.

Intenzita dopravy na silnici II/380 od Hodonína (průměr za 24 hodin)

Hodonín (Brněnská) – křižovatka směr Dubňany a Mutěnice

10 953 vozidel (z toho 1383 těžkých)

křižovatka směr Dubňany a Mutěnice – odbočka na Čejkovice

5 597 vozidel (z toho 885 těžkých)

odbočka na Čejkovice – křižovatka Hovorany

3 774 vozidel (z toho 880 těžkých)

křižovatka Hovorany – křižovatka u ZŠ Čejč

5 572 vozidel (z toho 985 těžkých)

zdroj: ŘSD ze sčítání v roce 2020