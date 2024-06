„Chtěli bychom začít s frézováním povrchu silnice,“ oznámil před zahájením prací stavební mistr David Prachař. Souběžně by se tak práce odehrávaly jen v jednom jízdním pruhu, a to také na mostě. Druhý jízdní pruh bude patřit dopravě. Jezdit tudy budou auta ve směru na Brno.

Řidiče v opačném směru, tedy na Hodonín, čeká objízdná trasa přes Čejč a Čejkovice. U mostu se pak mají v polovině srpna objevit semafory. Na jeden prodloužený víkend je totiž zrušená objízdná trasa, kvůli možnému narušení hodového dění v Čejkovicích. Po hodech se má objízdná trasa opět obnovit.

„Uzavírka je vyřízená do 15. září. Do té doby by měly být hotové hlavní práce,“ osvětlil i poprázdninové vyhlídky Olšák ze Správy a údržby silnic. Na různé dodělávky bude mít pak sdružení firem ještě několik týdnů k dobru. Termín dokončení tohoto nejnákladnějšího tendru roku na Hodonínsku z pohledu krajských silničářů je totiž podle smlouvy do konce listopadu.

Rušno je i v dalších částech regionu. Už v nejbližší době bude finišovat podstatně levnější zakázka v Kozojídkách, kde se opravuje průtah obcí na silnici mezi Veselím nad Moravou a Hroznovou Lhotou. O víkendu by tady mělo dojít k pokládce nového asfaltu.

„Na balení je vyřízená uzavírka od 15. do 20. června. Náhradní termín pro případ nepříznivého počasí je o týden později,“ uvedl Olšák. Nový povrch má dolehnout ve třech etapách. První dva dny má být uzavřená silnice od Hroznové Lhoty. V následujících dnech bude stačit už jen částečná uzavírka s kyvadlovou dopravou.

To u sousedů ve Veselí nad Moravou si budou muset na konec stavebních prací počkat o něco déle. Právě silnice od Kozojídek bude pod veselskou poliklinikou ústit do nové okružní křižovatky na silnici I/54, kde nákladní auta od začátku dubna projíždějí na semafory. Práce na přestavbě této křižovatky jsou za svou polovinou.

„Práce by měly být dokončeny podle stanoveného harmonogramu a do závěru července by kruhový objezd měl být v provozu,“ sdělila nedávno mluvčí veselské radnice Olga Svoják.