Už jen poslední dny zbývají do startu oprav silnice mezi Hodonínem a Brnem II/380, týkat se budou úseku spojující Mutěnice a Hovorany . Práce jsou zatím naplánované s vyřízenými uzavírkami a úpravou provozu do poloviny září.

Řidiče přibrzdí semafory u mostu přes Mutěnický potok, v blízkosti železničního přejezdu. „Dále budou v navazujícím úseku podle potřeby tři či čtyři pracovní místa, a to tam, kde se bude pracovat na propustcích,“ vysvětlil mistr.

Stavbaři se následně po svátcích na začátku července chtějí pustit do frézování. Vedle nich mají pak řidiči projíždět už jen v jednom jízdním pruhu, a to ve směru na Brno.

Stav silnice II/380 týden před zahájení oprav blízko Hovoran.Zdroj: Deník/Petr Turek

Zároveň by totiž měla už auta i s autobusy v opačném směru najet na objízdnou trasu v Čejči po silnici II/422 do Čejkovic a pak směrem na Mutěnice. Výjimku má vyřízenou prodloužený víkend v polovině srpna, kdy má být umožněný průjezd stavbou kvůli hodovému dění v Čejkovicích.

V samotných Čejkovicích s vedením objízdné trasy jejich obcí sice počítají, ale s obavami. „Nic s tím nenaděláme, protože se silnice opravit musí. Určitě bychom byli rádi, pokud opravy budou mít na naši obec co nejmenší dopady. Vzhledem k průjezdové situaci na opravované silnici se obávám, že přes nás pojede více aut. Hlavně s průjezdu těžké dopravy máme mrazení v zádech,“ reagoval čejkovický starosta Pavel Novotný.

Pozor na děti. Šardice se snaží zpomalit auta, vyslechly obavy místních lidí

Od července má navíc dojít k dočasnému zrušení autobusových zastávek nad Hovorany u čerpací stanice a taktéž k dočasnému přesunu zastávky Hovorany, rozcestí, kdy na novém místě má vzniknout nástupiště z betonových panelů.

Podle smlouvy mají sice stavbaři na dokončení oprav termín do konce listopadu, avšak rádi by práce stihli o několik týdnů dříve. „V tomto ohledu bude důležitý most, a to v jakém je reálně stavu,“ podotkl Prachař.

Silničáři získali stavební povolení pro opravy už na konci roku 2020, takže jej před rokem i prodlužovali. Předpokládaná cena zakázky před otevřením tendru činila bez DPH více než 83 milionů korun. Nakonec se ale jihomoravské Správě a údržbě silnic podařilo opravy silnice mezi Mutěnicemi a Hovorany i s mostem přes Mutěnický potok vysoutěžit výrazně levněji, a to bez daně za necelých 63 milionů korun. Tedy s ušetřením zhruba dvaceti milionů korun.

Další opravy směrem k Hodonínu by pak mohly následovat v příštím roce. Jde o průtah Mutěnic a rekonstrukci úseku mezi touto vinařskou obcí a mostem přes I/55 v Hodoníně.

„Obě akce mám v plánu na příští rok. Pokud budou peníze, tak bychom rádi oba úseky opravy. Otázkou je, jestli peníze budou,“ doplnil v závěru května vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

Omezení dopravy mezi Mutěnicemi a Hovorany

od 10. června do začátku července : obousměrný provoz, semafory u opravovaného mostu u Mutěnic, dále na Hovorany průjezd kolem až čtyř pracovních míst

: obousměrný provoz, semafory u opravovaného mostu u Mutěnic, dále na Hovorany průjezd kolem až čtyř pracovních míst od července do 15. září (s výjimkou na hody v Čejkovicích): jednosměrný provoz z Mutěnic do Hovoran; objízdná trasa do Mutěnic přes Čejč a Čejkovice