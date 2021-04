„Zahájili jsme demolici stávajícího mostu, pak bude následovat výstavba nového," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Dělníci také přeloží inženýrské sítě. Po novém mostu se řidiči poprvé projedou začátkem srpna. „Oprava vyjde na necelých třináct milionů korun bez daně," vyčíslila Trubelíková.

Auta nad tři a půl tuny budou využívat standardní objízdnou trasu, která vede po silnici I/55 z Uherského Ostrohu do Veselí nad Moravou a dále po silnici I/54 do Blatnice pod Svatým Antonínkem. „Pro tyto vozy platí zákaz vjezdu po silnici I/71 do Blatnice pod Svatým Antonínkem celoročně, takže oprava dopravní situaci téměř nezmění," doplnila Trubelíková.

Auta do tři a půl tuny projedou do obce po silnici I/71 a úsek za uzavřený most objedou po místních cestách.