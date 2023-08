Vůně nového asfaltu tak byla cítit u prušánecké radnice . „Určitě jsme rádi, že se k tomu silničáři tak postavili a silnice opravují. Snad to bude ke spokojenosti všech. Vrhli se do oprav poměrně brzo od ukončení objížděk a navíc by práce měly být v poměrně krátkém termínu hotové, ještě před našimi hody, což je důležité,“ informoval z Prušánek tamní starosta Zbyněk Němeček.

Pivní pěna i exotika ve Veselí. Náměstí vonělo jídlem z Afriky i Egypta

Těmto opravám podle mluvčí republikových silničářů Lucie Trubelíkové předchází nejdříve monitoring stavu silnic předtím, než se začnou objízdné trasy používat. Jakmile hlavní oprava skončí a objízdné trasy se využívat přestanou, tak se stav porovnává s předchozím posouzením. „Následně se vyhodnotí poškození, a také to, jak budeme tyto silnice opravovat,“ vysvětlila mluvčí.

Práce v režii republikových silničářů na opravách silnic na bývalých objízdných trasách tak odstartovaly tento týden a pokračovat by měly do osmnáctého srpna. Silničáři chtějí opravit jak poškozené silnice u Hrušek, tak u Moravského Žižkova.

Obří výzva. Plavci z Hodonína zdolají vody kanálu La Manche. Už trénují na místě

Nedaleko odtud se pustili do oprav také krajští silničáři, a to na silnici druhé třídy 423 mezi Prušánkami a Josefovem. Tady by se měli řidiči projet po novém povrchu ve druhé polovině srpna. „Stav silnice není nijak tragický, ale odpovídá provozu, takže nějaké výmoly tam byly. Uvidíme, jak silnici opraví. Pokud tady bude mikrokoberec, tak by to snad mělo být dobré,“ řekl josefovský starosta Vojtěch Pospíšil.

A právě zmiňovaný mikrokoberec sem chystají krajští silničáři položit. „V tomto případě bude dvojitý,“ uvedl vedoucí provozního úseku krajské Správy a údržby silnic pro jižní oblast Jaroslav Dostál.

Položí dvojitý mikrokoberec

Na stávající silnici je tak už znatelně vidět zahájení oprav. „Vozovka se před položením opraví. Tam, kde jsou zásadní poruchy, se provede vyfrézování, a pak se zabalí. Sjednotí se povrch a odstraní se staré vodorovné značení. Pak se opraví podélné a příčné trhliny, které ve vozovce jsou,“ osvětlil postup provozní vedoucí silničářů.

Následně se má na takto upravenou vozovku položit dvojitý mikrokoberec. Ten má mít jak protiskluzové vlastnosti, tak má lépe odolávat před budoucím poškozením silnice. Mikrokoberec má dostat o letních prázdninách podle Dostála i silnice mezi Lužicemi a Mikulčicemi. Má být podobný jako ten mezi Moravskou Novou Vsí a Mikulčicemi.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Mezi Josefov a Prušánky jej teprve budou pokládat, a to za částečné uzavírky vždy jen jednoho jízdního pruhu.

Hotovo má být do dvacátého srpna. Budou s tím muset počítat také projíždějící cyklisté. Ti totiž sice mohou využít cyklostezku, ale jen v úseku od Prušánek. Josefovští svoji část připravují. „Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na projektovou dokumentaci. Zatím vykupujeme pozemky, ale vlastnická struktura je poměrně rozsáhlá. Pokud vše půjde dobře, tak by se snad do dvou, tří let mohla začít dělat,“ doufá starosta.