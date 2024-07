Zároveň upozornil, že tady využívají moderní technologii frézování podle 3D modelu, což je při opravách silnic nižších tříd poměrně novinka. Kromě šestadvacetitunové silniční frézy na staveništi zaujme také oranžová Mercedes s potiskem čarodějnice na koštěti. Samotné práce se nyní odehrávají v jízdním pruhu, který sloužil vozidlům směřujícím na Hodonín.

Auta ve směru na Brno tak nyní projíždějí po pravé části silnice, kam se následně práce přesunou. A řidiči pak budou moci vyzkoušet nový asfalt na už opravené části vozovky.

Současná uzavírka má své dopady i na autobusy linky 109, ty totiž jezdí mezi Hovorany a Mutěnicemi odklonem přes Čejkovice. „Kvůli delší jízdní době na odklonové trase ve směru Čejč - Hodonín budou spoje linky 109 přijíždět do Hodonína v pozdějším čase,“ stojí ve zpravodaji krajského Integrovaného dopravního systému.

Změna během hodového víkendu

Navíc cestující musejí počítat s tím, že autobusy neobsluhují zastávku Hovorany, čerpací stanice. Sousední zastávka Hovorany rozcestí je jen přeložena pod okružní křižovatku směrem k Čejči.

Uzavírka s objízdnou trasou je vyřízená do poloviny září. Změna má nastat jen během prodlouženého hodového víkendu v Čejkovicích, tedy kolem osmnáctého srpna. To by měly na opravovanou silnici mezi Mutěnicemi a Hovorany přibýt další semafory tak, aby tady byl možný obousměrný průjezd. Po hodech se má vrátit objízdná trasa zpátky do Čejkovic.

„Bydlíme v příjezdové ulice od Čejče. Z hlediska kamionové dopravy jsem zatím žádný velký nárůst dopravy nezaznamenal. Osobní doprava ale zhoustla. Většinou jsem dokázal z nájezdu u domu vyjet na hlavní cestu během několika sekund. Teď se mi několikrát stalo, že jsem musel čekat i minutu, než bylo volno. Úsek mezi Hovorany a Mutěnicemi bylo ale potřeba opravit,“ přiblížil své zkušenosti z Čejkovic Pavel Gal.

Objízdná trasa vede kromě Čejkovic, také přes část sousední Čejče. Obyvatelé této obce tak v těchto dnech zažívají souběh hned dvou objízdných tras. Ta druhá tudy vede kvůli opravě průtahu Strážovicemi na silnici I/54, kde se práce dělají od začátku července za úplné uzavírky.

Opravy silnice II/380 mezi Mutěnicemi a Hovorany, stav v úterý 9. července. | Video: Deník/Petr Turek

„Objízdné trasy vedou přes Svatobořice - Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč, Násedlovice a Žarošice. Během prvních čtrnácti dní nebude místem prací jezdit ani hromadná doprava. Následně od čtrnáctého července již bude úsek průjezdný kyvadlově na semafory,“ sdělila mluvčí republikových silničářů Lucie Trubelíková s tím, že dokončení prací se dá očekávat začátkem srpna.