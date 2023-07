„Je to hlavní ulice, chodí tady také maminky s kočárky. Potřebují být na chodníku, ne aby musely přecházet po silnici. Musí tak kličkovat, podobně tak i cyklisti. Snad bude vše brzy opravené,“ svěřila se například Hana Vacenovská.

Jenže právě oprava kanalizace v Hornické ulici není zrovna jednoduchá. Město musí nejdřív počkat na vytyčení inženýrských sítí. „Potom se následně začne v místě propadu pracovat,“ ujistil dubňanský starosta Zbyněk Lysý. Podobným situacím se podle něj snaží předcházet už v projektových dokumentacích pro nové stavby tak, aby byl vyřešený odtok dešťových vod.

Vedení radnice na sociálních sítích vysvětlovalo, že za časovým posunem oprav v Hornické ulici stojí už rozjetá stavební sezona a plné kapacity stavebních firem.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Současný předpoklad termínu nápravy je do čtrnácti dnů. Příčinou problémů, jak nastínila Terezie Kratochvílová z městského odboru investic a správy majetku, bylo rozpadnutí staré přípojky od svodů ze střechy. Voda tak tekla mimo přípojku, čímž způsobila propad.

Kromě toho se další problém ukázal u kanálu o několik desítek metrů dál směrem k radnici, a to na silnici před někdejší poštou. Na označené místo tak zatím upozorňuje stojící kužel.

To na rohu ulic Sportovní a Vítězství je omezení výraznější. Tady by měli do dvou týdnů pracovníci stavební firmy napravit zdejší nekomfortní stav, který způsobilo zatékání vody z dešťových kanálu mimo přípojku. A další propad? V Mírové ulici. I tady má být hotovo za čtrnáct dnů.

Jak vedení radnice už informovalo, zvýšený počet propadů kanalizace souvisí s květnovými vydatnými dešti a následným obdobím sucha.

Krom toho přívalový déšť nadělal problémy i fotbalistům místního Baníku, kterým se následně voda dostala do kabin. Jejich vyčištění je plánované na příští týden.