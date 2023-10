Půl milionu korun vyčlenil Kyjov pro letošní rok na uskutečnění nápadů, které vzešly přímo od obyvatel města. Na stole mají pouze jeden návrh, který splnil veškeré podmínky. Jedná se o projekt „Rekonstrukce a modernizace kyjovského skateparku“, jehož navrhovatelem je Erik Šejna. Informovali o tom zástupci kyjovské radnice na sociálních sítích.

Pokud získá návrh na modernizaci skateparku v Kyjově sto hlasů, město investuje peníze do jeho uskutečnění. | Foto: Město Kyjov

Modernizace skateparku by spočívala v opravě poškozených částí a doplnění nových prvků. Prioritou je začlenění prvků, které jsou vhodné i pro začínající jezdce.

Hlasovat mohou všichni zájemci starší patnácti let prostřednictvím přiložené ankety. Hlasování trvá do 31. října. Pokud získá návrh alespoň sto podporovatelů, záměr za své vezmou zaměstnanci města a technických služeb. Modernizace skateparku by pak přišla na řadu příští rok.

Fungující skatepark mají například v Hodoníně. Nové prvky tam pořídili před deseti lety.

Zdroj: Youtube