Před měsícem se chodcům uzavřela hojně využívaná lávka přes Baťův kanál nad přístavištěm ve Strážnici. K zákazu vstupu vedl havarijní stav přemostění a následný propad části dlažby. Opravy začnou v březnu.

Lávka přes Baťův kanál ve Strážnici dosloužila. | Video: Deník/Petr Turek

Na stole jsou nyní konkrétní plány i s termíny, kdy by se měla lávka dostat provozuschopného stavu. Opravy provede stavební firma v březnu letošního roku. „Je totiž potřeba mít letos lávku funkční minimálně do konce turistické sezony,“ informoval strážnický místostarosta Michal Vajčner s tím, že k otevření lávky v omezeném režimu by mělo dojít během dubna.

Strážničtí si nechali vypracovat od odborné firmy statický posudek, který jim přiblížil velmi špatný stav lávky. „Z posudku, který město obdrželo v půli února, je jasné, že lávka je na hraně své životnosti a její provozování v letošním roce je možné pouze, pokud budou provedena patřičná bezpečnostní opatření,“ uvedl místostarosta.

Proto, aby se chodci mohli znovu dostat na druhý břeh, bude potřeba vyměnit betonovou dlažbu za výdřevu, doplnit dodatečné výztuhy lávky či omezit maximální počet lidí na lávce. Opravy by se měly stihnout právě do začátku nové turistické sezony. Lávka totiž není důležitá jen pro ty, kteří se chtějí dostat přes Baťův kanál nebo z jedné části přístavu do druhé, ale spojuje pěším také centrum města se skanzenem nebo sportovním areálem.

Kromě toho už ve Strážnici přemýšlejí o lávce nové. Jenže kvůli ní se budou muset zabývat ještě tamní kanalizací, vedením elektřiny nebo optických kabelů. „Musí se vyřešit přeložení sítí, které jsou na lávce zavěšeny a hlavně zahájit projekční práce na lávku novou,“ nastínil Vajčner.