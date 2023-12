Společnost vodovody a kanalizace Hodonín v těchto dnech pracuje na dokončení oprav vodovodu a kanalizace v ulicích Milíčova a Radniční. Po nedávné výměně plynovodního potrubí se město nyní musí vyrovnat s neplánovaným zpožděním poslední fáze oprav, které se týkají vodovodního řadu.

Opravy. Ilustrační foto. | Foto: ŘSD ČR

„Ne všechny stavby se daří dokončovat v předstihu a bohužel právě tato oprava končí s časovým skluzem. Není tak možné uvést do Vánoc všechny zpevněné povrchy do původního stavu," uvedla mluvčí města Petra Kotásková. Snahou pracovníků je ale zajistit, aby bylo v místech zpevněných ploch alespoň zhutněné kamenivo. To umožní i zimní údržbu.

Společnost zárověň slibuje, že finální úpravy dokončí na jaře, jakmile to dovolí počasí.

Zdroj: se svolením Martiny Žandovské