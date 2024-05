Byly to pořádné rány, ale rozhodně to nebyly špunty od šampaňského na oslavu hokejového vítězství nad Švédskem. V Hodoníně totiž chvíli před koncem semifinálového zápasu na MS v ledním hokeji začaly padat kroupy.

V sobotu kolem páté hodiny odpoledne zasypaly kroupy také Hodonín. | Foto: Jiří Kopečný

Během chvíle zasypaly několik zahrad. „Koukali jsme na hokej, na konci třetí třetiny mezi našimi hokejisty a Švédskem nám to mlátilo do oken, tak jsme se hned po skončení přišli podívat a byly to pořádné kroupy,“ uvedla jedna z obyvatelek Hodonína, která bydlí nedaleko tamní nemocnice. Své jméno zveřejnit nechce.

V sobotu kolem páté hodiny odpoledne zasypaly kroupy také Hodonín.Zdroj: Jiří Kopečný

V jakém stavu mají zahradu se ale ještě nekoukala. Zajímalo ji auto, a to zůstalo celé.

Podobné fotky pořídil také Jiří Kopečný z Hodonína. Také on se podělil o fotografie zahrady, kterou zasypaly kroupy.

Nová předpověď počasí na léto: Dagmar Honsová řekla, zda čeká vlnu veder a sucho

Podle meteorologů platí výstraha před bouřkami prakticky po celém území České republiky až do pozdního večera.