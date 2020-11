/ANKETA/ Ještě na začátku tohoto týdne si lidé v okolí supermarketů běžně brali i parkovali nákupní vozíky na několika místech. Ty však ve středu na řadě míst jižní Moravy zůstaly nepřístupné za červenobílou páskou. Začalo totiž platit další vládní opatření, které nyní omezuje na prodejních plochách obchodů počet zákazníků.

Nová pravidla platí od středy 18. listopadu pro provoz obchodů i v Brně. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Ti na novinky reagovali s rozpaky. Zejména po tom, co si museli vzít jeden z očíslovaných košíků. „Už to přehání, abych si kvůli jedné, dvěma či třem maličkostem, které bych odnesla jen v rukou, brala nákupní košík. To jsem však teď musela,“ svěřila Zdena Brau v Hodoníně.