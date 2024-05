Čepovat se bude pivo. Návštěvníky čeká ale zcela nová kuchyně s ostříleným šéfkuchařem coby provozovatelem.

„Viděli jsme velký potenciál v této krásné restauraci. Chceme, aby byla multifunkční s dobrým jídlem a pitím. Důležité je udělat jí jméno a rozvinout tak, aby se dostala lidem pod kůži,“ řekl Deníku Tomáš Jakeš, šéfkuchař se zahraničními zkušenostmi z Německa, Rakouska a Francie.

Poté, co dvanáct let dělat šéfkuchaře, se rozhodl jít vlastní cestou rodinné restaurace. „Hned od startu se chceme cyklostezce přizpůsobit, a to rychlými jídly. Očekáváme hodně lidí, chceme, aby nečekali a byli spokojení. Chceme nabídnout například parádní velký hot dog s cibulovou marmeládou a francouzským dresingem. Budeme mít také kulajdu, která byla vyhlášená po celé Pálavě, a recept si vezu sem,“ vyprávěl šéfkuchař.