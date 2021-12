Otužilci naskákali do ledové vody Lužáku. Loučili se s rokem 2021, podívejte se

/FOTO, VIDEO/ Po třinácté a tradičně ve třináct hodin se opět sešli otužilci a milovníci zimního plavání ze širokého okolí poslední den roce v areálu Cihelny v Lužicích. Na Silvestra 2021 si přáli do nového roku ve zhruba čtyři stupně studené vodě a také na břehu Lužáku. Spontánnímu setkání nezabránilo ani to, že vlastně ani nebylo oficiálně pořádané, ani to, že v areálu byly stále ještě viditelné následky červnového průchodu tornáda.

Silvestrovské setkání otužilců a zimních plavců v areálu Cihelny v Lužicích poslední den roku 2021. | Video: Deník/Petr Turek

Do vody se tak mohl vnořit i bývalý pořadatel Antonín Krejčiřík, který akci založil v roce 2009. „Tehdy jsem tady plaval sám, jediný. Bylo to nádherné, byli tady jen kamarádi a známí. Dnes je to neoficiální třináctý ročník. Je teplo, jaké tady nikdy na Silvestra nebylo,“ říká sedmdesátiletý muž. Rekord v podobě dvaasedmdesáti plavců z jubilejního desátého ročníku tentokrát v poklidu odolal. „Nemohl jsme nikoho zvát, je to neoficiální, ale kamarádi tady jsou. Hlavně dorazili Hodoňáci a Lužičáci,“ přibližuje Krejčiřík. Štěpán ve vinohradu. V Hovoranech sbírali hrozny pro ledové víno, podívejte se Ten u Lužáku zažil hodně smutný začátek letošního léta. Tehdy sem totiž dorazilo ničivé tornádo. „Na břehu jsem měl budku na převlékání, ale nezůstalo tady po ní nic. Převlékám se tak u sochy, kde ale bývá strašná zima. Když je teplota vzduchu mínus čtyři či mínus pět stupňů, tak si venku nedám ani ponožky na nohy,“ posteskne si pravidelný místní plavec. Přeplavání kanálu La Manche Silvestrovské plavání v Lužáku si nenechala ujít ani více než desítka plavců ze sousedního Hodonína. „Je to pro nás částečně trénink, ale na Silvestra hlavně zábava. Trénink je to především pro část oddílu, který se připravuje na štafetové přeplavání kanálu La Manche za rok a půl. Tady je pro něj ideální příprava,“ prozrazuje Jiří Beneš, předseda oddílu sportovního plavání Hodonín. Moravanka je nezničitelná, říká milovník dechovky Běťák Ten navíc chce k Lužáku přitáhnout i milovníky triatlonu. „Kolegové vymysleli takovou zimní bláznovinu. V sobotu pátého února se zde bude konat první ročník Lužického drsňáka. Půjde ale o poměrně krátké vzdálenosti, tedy sto metrů plavání, šest kilometrů na kole a tři kilometry běhu,“ přibližuje novinku Beneš. Zároveň připomíná, že s plavci na Lužáku trénují už od dubna. „Nejdříve v neoprénech. Účastníme se totiž Českého poháru v dálkovém plavání a máme i několik mistrů republiky a vítězů poháru. Lužák je pro nás taková základna. Měli jsme tady i zázemí s unimobuňkou, kterou nám bohužel vzalo tornádo,“ podotýká předseda. Na Lužák dorazil na Silvestra i jeho oddílový kolega Marek Jedlička. Ten mimo jiné v roce 2018 úspěšně absolvoval první sólovou přeplavbu třiačtyřiceti kilometrů Baťova kanálu. Po prodloužení plavební cesty chce na svůj počin s kolegy navázat plavbou z Hodonína do slovenského přístavu Skalica. „Je to nějakých pět kilometrů,“ dodává plavec.