Podívejte se, jak ozdoby pod rukama šikovné malérečky vznikají: Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Když hovoří o svých začátcích, pak neopomíná zmínit, že si nenašla ornament ona, nýbrž on si našel ji. „Vždycky mě bavily ruční práce. Krásu ornamentu jsem obdivovala nejprve na krojích. Později jsem si řekla, že si ho taky zkusím namalovat. Začalo to mašlemi a stuhami pro šohaje, když k nám na Velikonoce přišli na šlahačku,“ vzpomíná na svoje začátky máma dvou malých děvčátek.

Později si pomalovala trička, pouzdro na housle nebo třeba sukni. „Byly to tedy spíš takové nefolklorní věci. Jenže pak jsem jednou navštívila dílnu, kde vysvětlovala, jak se co dělá, uznávaná malérečka Marie Švirgová. Povídala o tom, co to vlastně ornament je, z čeho se skládá a jaká má pravidla i barevnost. Do toho mi oznámila místní malérečka Růžena Helešicová, že po ní někdo prostě musí řemeslo převzít. A tak jsem se do toho pustila, nadchlo mě to,“ usmívá se mladá žena.

Nápad začít zdobit baňky, které si objednává v českých sklárnách, vzešel v podstatě náhodou. „Přemýšlela jsem, na čem by se mi tak ornament líbil. A vyšly z toho Vánoce. Jsou stejně tradiční jako náš podlužácký ornament. Krom toho jsem si chtěla ozvláštnit vánoční stromeček, byť dodnes vlastní baňky namalované nemám,“ zdůvodňuje se smíchem Koplíková.

Její baňky má doma dokonce i prezidentský pár Pavlových. Vánoční stromy zdobí i rodinám v Chorvatsku, na Slovensku nebo ve Francii. „Moje ozdoby byly součástí upomínkových dárků z Moravské Nové Vsi, které prezident Petr Pavel s manželkou Evou obdržel při návštěvě v Hruškách. Paní Pavlová si tak může vánoční strom nazdobit klasickými červenými srdéčky,“ prozrazuje žena.

Zdůrazňuje, že přestože jsou některé z prvků ornamentu pevně dané, každá malérečka má svůj vlastní a nenapodobitelný rukopis. Inspiraci totiž čerpá i z běžného každodenního života. „Možná se budete divit, ale mám doma třeba útržek toaletního papíru, který měl zajímavý vzor. Když chodím na procházky s dcerkami, všímám si, jaké kde visí záclony v oknech. Často mě ale ovlivní třeba i ubrusy nebo ornamenty na pánských krojových košilích,“ přibližuje Koplíková.

Zatím se jí nestalo, že by se ornament na baňkách nevydařil. Častěji se spíš stává, že praskne křehká skleněná ozdoba. „To je pak k zlosti, zvlášť, pokud už je téměř hotová. Nad každou totiž strávím jinak dlouhou dobu. Vždycky závisí jak na složitosti, prvcích, detailnosti a struktuře ornamentu, tak i na tom, v jaké jsem kondici a zda mám náladu tvořit,“ zdůvodňuje malérečka.

Akrylové barvy využívá k práci především proto, že rychleji schnou. A kde svoje ozdoby suší? „Využívám proložky na vajíčka, nebo třeba i pohárky na víno a skleničky na panáky. Zkrátka vše, co mám zrovna po ruce,“ směje se mladá máma.

A jaké barvy jsou vlastně letos v kurzu? „Prim v tradičním ornamentu hraje červená. Ta je opravdu hodně typická a je o ni největší zájem. I my budeme mít doma stromeček v červené. Ovšem jako každoročně se ani letos nedostane na to, aby byl zdobený baňkami s ornamentem. Zřejmě využijeme opět slaměné ozdoby a perníčky,“ směje se Koplíková.

Malování moravského ornamentu na ozdoby z foukaného skla je pro ni především obrovským relaxem. Stejně tak jako hra na housle. Slyšet ji mohli lidé například v novoveské cimbálce Jatelinka. „Dcerky večer uložím ke spánku, zavřu se v pracovně, pustím si písničky nebo nějaký starý ohraný film jako kulisu, vypnu a relaxuji. Jsme tady pak jen barvy a já,“ vyznává se žena, která vystudovala na Vysokém učení technickém obor městské inženýrství.