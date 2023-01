Nabídka je na Staré Budvarce široká. Od piv pod čtyřicet korun až po svrchně kvašené druhy za více než šedesát. Podle kmitající obsluhy si vybírá v podstatě každý. Desítky lidí sedí ve stejnou dobu také v nedalekém Minipivovaru Kunc, tedy u Šviháka. Už o něco méně nabito je onen večer v dalším podniku, Restauraci Kulturní dům, dříve zažitější Družbě. Po loňské změně provozovatele se tu změnila i pivní nabídka, lidé vybírají ze tří druhů od Plzeňského Prazdroje. A ceny? Od pětatřiceti do devětačtyřiceti korun.

Pravidelně sem chodí například Erik Gazda. „Cena mě zatím neovlivňuje. Vypiju toho stejně, jen na konci zaplatím vyšší částku. Samozřejmě s tím stoupají i nároky na kvalitu: aby pivo bylo správně načepované, sklenice vychlazená… V Hodoníně je to tak padesát na padesát. Co si ale už nedám, je Plzeň za více než padesát korun. To je strop,“ říká Gazda.

První letošní miminko záchranářů: v Mouchnicích vykoukla na svět Tonička

Jiní hosté představující se jako Ivan a Ondřej, nad částkami krčí rameny. Jak se shodují, štvou je, ale neomezují se. „Na čepované pivo zajdu tak málo, že to neřeším,“ zdůvodňuje Ondřej.

Obdobně mluví také Tomáš Barvík, číšník s letitou praxí. „I já, když na něj mám chuť, tak si ho prostě dám a nějakou korunu navíc neřeším,“ přikyvuje. Současně se ale setkal i s hosty, kteří už takzvaně zajdou pouze jednou týdně.

Zdražení je tajemství

Jestli cena za Plzeň letos opět povyskočí, si pivovar Plzeňský Prazdroj nechává pro sebe. Do jeho stáje patří rovněž značky jako Kozel nebo Radegast. „Omlouváme se, ale naše cenová politika je součástí dlouhodobé strategie společnosti a jakékoliv změny dopředu nekomentujeme,“ reaguje na dotaz mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Mlčet musí rovněž Český svaz pivovarů a sladoven. „K výši cen a jejich prognózám se nemůžeme vyjadřovat. Nedovolují nám to pravidla na ochranu volné hospodářské soutěže,“ tvrdí výkonná ředitelka Martina Ferencová.

Tragický začátek roku. Policisté šetří smrt dvou lidí na ubytovně v Hodoníně

Ekonom Lukáš Kovanda ale o dalším náporu na peněženky pivařů nepochybuje. Vysvětluje to horší úrodou chmele a jeho zdražením. Roli mají hrát i náklady na energie a obaly. „Loni všechny tuzemské pivovary citelně zdražily, leckdy i o více než deset procent. A s podobným zdražením je třeba počítat také letos. V hospodách přitom obvyklý půllitr zdražuje ještě více než o desetinu, třeba až o pětadvacet procent,“ říká Kovanda Deníku. Zmiňuje sumy potřebné na nájem prostor, elektřinu, plyn a v neposlední řadě tlak na mzdy.