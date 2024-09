Osloveným místním ale vadilo především samotné kácení, kvůli kterému by mohli na řadu let přijít o stín.

„Na město už jsme odevzdali více než sto šedesát podpisů. Další se k petici připojují naproti v obchodě s chovatelskými potřebami. A tady u školy máme petiční místo od pondělí do pátku od 7.30 do 9.30. V pondělí se lidé připojili k petici dalšími dvaapadesáti podpisy,“ sdělil Deníku před školou Dalibor Kameník z petičního výboru s tím, že v úterý tady přibyla další šedesátka podpisů.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Petiční místo před základní školou na Mírovém náměstí v Hodoníně kvůli kácení v tamním parku.

„Připadá mi to trošku jako rychlý zásah a náhlá stavba, za kterou se možná schovávají některé vícenáklady, které by v tom být vůbec nemusely. Především by se ale mělo ke zdejšímu přírodnímu prostředí přistupovat šetrněji. Ty krásné vzrostlé stromy si zaslouží, aby tady zůstaly, neměly by se kvůli stavbě likvidovat,“ svěřil se krátce po podpisu jeden z petentů, který se představil pouze jako Benedikt.

Další oslavení by si raději přáli jen nové lavičky, správce parku a především nové, dlážděné chodníky, který by nahradily ty současné, asfaltové, často popraskané.

„Pokácet takto krásné vzrostlé stromy mi připadá jako zločin, nehledě na to, že jde o jedinou pořádnou koncentraci zeleně v centru Hodonína. Sídlí tady desítky ptáků, mezi nimi strakapoudi, brhlíci či kominíčci. Navíc se mi líbí, že jsou tady stále zelené jehličnany. Malí živočichové se tady mají kam schovat po celý rok," vyprávěla obyvatelka Sylvie, také ona mluvila pouze při zachování anonymity.

A doplnila. „Pokud jsou některé stromy nemocné, bylo by dobré tady nechat alespoň jejich torza, aby je mohl využít zdejší hmyz,“ řekla po podpisu petice.

Petice mimo jiné upozorňuje na to, že původně mělo být kácení rozložené na dobu zhruba deseti let. Mnohem rychlejší práce pil by naopak podle kritiků mohla být pro další vývoj parku riskantní.

close info Zdroj: Hodonín nostalgický. zoom_in Park na Mírovém náměstí na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století.

„Radikálním vykácením dojde ke změně mikroklimatu a předpokládanému úhynu dalších stromů, kterým se náhle změní původní podmínky růstu. Bude trvat desítky let, než dojde ke znovuobnovení současné podoby parku jako oáz zeleně v rozpáleném městě,“ stojí v petici. Její tvůrci se navíc obávají, že by kácení mohlo začít už o nejbližším vegetačním klidu, tady na podzim.

Petiční výbor zároveň poukazuje na dřívější nesouhlasné stanovisko z odboru životního prostředí. „Orgán ochrany přírody bere v potaz, že dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, avšak než dojde k zapojení nově vysazených dřevin, aby vytvořily podobu parku, bude to trvat možná i desítky let,“ vyjádřili se loni úředníci z odboru životního prostředí.

Následně ale své stanovisko upravili, což se mimo jiné dotýká i u místních často oblíbených borovic. „Jsou to kusy, které během stavby budou mít výrazně redukovaný kořenový systém a došlo by k narušení jejich stability. Na lokalitě by mohly zůstat zachovány, ale docházelo by k jejich odumírání,“ stojí v doplněném vyjádření úřadu.

Podle vyjádření vedení radnice ze závěru srpna má však naopak dojít k obohacení dalšími druhy dřevin, a zvýší se tak pestrost vegetace. Tím se má také zvýšit i celková odolnost parku vůči klimatické změně.

„Na ploše náměstí je nově navrženo 173 kusů kvalitních vzrostlých stromů. Ze stávajících 140 kusů stromů na ploše zůstane celkem 87 kusů, z toho na 35 kusů bude proveden pěstební zásah pro zlepšení jejich zdravotního stavu a prodloužení perspektivy,“ uvedla mluvčí radnice Petra Kotásková.

Současně pozvala na čtvrteční komentovanou prohlídku parku. Její součástí má být i diskuze s projektanty a setkání s představiteli města. Sraz před základní školu je naplánovaný na 17.30.

Dopoledne tady má naopak pokračovat petiční akce, a to až do pátku. A nejen to. Trojice opoziční zastupitelů navrhla zařazení petice o zastavení kácení na Mírovém náměstí na program úterního veřejného zastupitelstva. Jednat se o něm bude 10. září. Opozičníci chtějí také rozložení kácení na dobu deseti let, přepracování projektu s výrazně nižšími náklady a požadují od radních reakci na petici.

Obnova parku má už hotovou projektovou dokumentaci, zbývá vysoutěžit firmu, která práce provede. K tomu dojde nejspíš na jaře příštího roku.