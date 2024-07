Starosta města Libor Střecha na dotaz redakce řekl, že v současné době už mají k dispozici potřebná povolení na všechny parky, které čeká revitalizace. Kromě Mírového náměstí jde o prostor za obchodní akademií a Rozmarýnek.

„Momentálně je možnost získat dotaci až na pětaosmdesát procent uznatelných nákladů, což nás velmi zaujalo. Přípravy revitalizací jsou aktuálně v užším finále, dotace by byla obrovskou injekcí,“ sdělil starosta Střecha.

Současně ujistil, že místa chtějí revitalizovat i tehdy, pakliže na peníze od státu nedosáhnou. Termíny začátku prací ale zatím jasné nejsou.

„Nicméně věřím, že pokud naše žádost o dotaci dobře dopadne, příští rok bychom to mohli udělat,“ poznamenal starosta. Rozhovor s ním lze číst TADY.

Velká proměna se má týkat zejména Mírového náměstí. Nepůjde pouze o park, ale i například zajištění svodu dešťové vody z okolí tak, aby přitékala právě k tamní zeleni.

podoba parku před necelými sto lety

close info Zdroj: Hodonín nostalgický. zoom_in Park na Mírovém náměstí na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století.

„Jdeme náročnější cestou, protože jde o největší park ve městě. Chceme, aby měl odpovídající kvalitu a udržitelnost,“ ujišťoval starosta Střecha.

Kromě proměny lokality sousedící ze základní školou se změny mají týkat rovněž zvýšeného dohledu, místo s dlouhou historií má mezi mnoha obyvateli špatnou pověst. Vadí jim především vandalismus.

„Jednoznačně to také vnímáme. Chceme parky osadit kamerami, fungovat tam budou místní správci. Stejně tak výrazně uvažujeme o posílení hlídek městské policie – nejen o četnosti kontroly, ale i počtu strážníků. Hodláme jejich množství navýšit. Nechceme něco spravit a pak si to nechat zničit, to určitě ne,“ sliboval starosta.