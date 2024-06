/ANKETA/ S urážkami a hádkami se setkala žena, která se pravidelně snaží zaparkovat v Hodoníně mezi poliklinikou a Mírovým náměstím, když veze matku k lékaři. Důvodem sporu se stala parkovací místa před rodinnými domy zablokovaná například popelnicemi. Plochy si střeží někteří tamní obyvatelé. Podle strážníků jim za to ale hrozí i pokuta.

Popelnice blokující parkovací místa v ulicích okolo Mírového náměstí v Hodoníně. Stav z odpoledne 12. června. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

Řidička se snaží překážky z ulice odstranit, což vyvolává spory.

„Někdy jsou to popelnice, jindy kužely, které dám bokem. Někteří se brání za každou cenu. Nadávají, uráží… Někteří ale nakonec ustoupí, protože vědí, že mám pravdu. Jiné neodradí ani argument, že zavolám policii,“ sdělila Deníku žena, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce její jméno ale zná.

Autor textu lokalitu v týdnu prošel a narazil na tři takto blokovaná místa. Z reakcí vyplynulo, že jde o snahu udržet si šanci zaparkovat před vlastním domem ve chvíli, kdy jsou ulice obsazené auty lidí, kteří tam nebydlí. Řidiči tam zastavují buď kvůli obsazenosti okolních parkovišť, nebo aby se vyhnuli placení parkovného.

Šéf hodonínských strážníků Jindřich Vašíček ale upozornil, že blokování místa na silnici je protiprávní.

„Nelze tam mít vystrčené popelnice nebo židle se smetákem. Jde o neoprávněný zábor veřejného prostranství. Může za to hrozit i pokuta, ale snažíme se tyto situace řešit hlavně domluvou,“ sdělil Vašíček.

Popelnice blokující parkovací místa v ulicích okolo Mírového náměstí v Hodoníně. Stav z odpoledne 12. června.Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

Současně upozornil, že v případě například očekávaného příjezdu řemeslníků je potřeba si zábor vyřídit na úřadě a získat povolení. Jde však pouze o krátkodobé řešení. Získání trvalého vyhrazení je pak už složité.

„Lze se o to pokusit, ale v praxi se to až na výjimky nedělá. Už jenom kvůli nedostatku parkovacích míst. Představte si, jak by to v takových případech vypadalo třeba na sídlišti Jihovýchod,“ poukázal šéf strážníků na letité potíže tamních obyvatel.



Situace ale není jednoduchá ani pro obyvatele okolí Mírového náměstí. Tamní ulice jsou většinou plně obsazené. Své o tom ví třeba Denisa Bušková, která tam dříve bydlela. Nyní žije na Národní třídě, kde funguje režim parkovacích karet.

„Parkuji většinou v Rodinově ulici. Když jsem kartu neměla, byla jsem schopna za parkovací lístek zaplatit i pět set korun za den. Tu stejnou cenu teď platím za rok,“ reagovala mladá žena.

Stoprocentní jistota, že řidič najde volné místo vždy, ale není ani tak. Počet ploch je omezený.