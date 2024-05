Někteří z Deníkem oslovených řidičů ale přesto parkují raději před vjezdem do nemocnice. Vysvětlovali to tím, že dopředu neví, kolik jim čekání a vyšetření zabere času. Tedy jestli pak budou muset platit stokorunu či další padesátikoruny navíc.

Od dubna platí uvnitř areálu Nemocnice TGM v Hodoníně nový ceník parkování, změna se dotkla přibližně sto dvaceti míst. Jde o navýšení plateb po první bezplatné půlhodině a také zrušení maximální ceny za den. Pomoci to má s rychlejším střídáním aut.

Dubnová změna ceníku se netýká parkování před nemocnicí netýká. Ačkoliv město již získalo všechny tamní pozemky, oprava parkoviště je teď v nedohlednu. Deníku to řekl mluvčí radnice Josef Horníček.

„V žádných návrzích rekonstrukce nebo výstavba nového parkoviště zatím v nejbližší době není,“ řekl Deníku mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Parkování před Nemocnicí TGM v Hodoníně v polovině května 2024.Zdroj: Deník/Petr Turek

Řidiči tam tak nadále mohou parkovat zdarma, skousnout však musí bídný stav povrchu. Ten kritizuje velká část oslovených řidičů a řidiček, která do nemocnice přijíždějí. Přesto tam bývá plno.

„Je to strašné. Především ráno, než se tady nějaké místo pro zaparkování uvolní,“ svěřila se Ludmila Výmolová. Zároveň ukázala na vyježděné jámy pod stromy, odkud se nejen podle ní vyjíždí velice špatně, zvláště po dešti. V podobném stavu je i místo, kde mohou parkovat lidé s postižením.

„Jedním slovem katastrofa. Nedá se tady vůbec zaparkovat. Musím to tady po obou stranách dvakrát až třikrát objet, než se tady najde nějaké volné místo,“ popsala aktuální trable řidička, která se představila jako Romana.

Narazila totiž na situaci, kdy bylo obsazené panelové parkoviště na pravé straně zhruba pro čtyřicet míst, byť tady právě stálo i auto, které zabíralo prostor hned trojici stání. Dalších pět míst obsadila auta u autobusové zastávky a točny.

Na levé straně před vjezdem si někteří řidiči stěžovali zejména na auta stojící u plotu tak, že se z parkoviště dalo vyjet jen s obtížemi. Zároveň byla obsazená většina ze zhruba dvanácti míst na trávě pod lipami. Dvacítka vozů ve stejném okamžiku stála na parkovací ploše přímo u silnice na Rohatec a další parkovala směrem k okružní křižovatce, a to až po značku zákaz stání.

Na opačné straně se obsazovalo malé parkoviště u bývalé prodejny Jednoty. Přesto někteří řidiči neztráceli optimismus.

„S parkováním je to tady trápení. Chce to vyjet o hodinku dřív. Doufám ale, že se to parkování před nemocnicí zlepší. Naděje umírá poslední,“ zamýšlel se další z řidičů, který se představil jako Martin.

Jen na okraj, na programu úterního jednání měli městští radní v Hodoníně i Plán dopravní obslužnosti města, jehož součástí byl i průzkum zjišťující dopravní poptávku obyvatel města Hodonín.

„Výslovně je zmiňována potřeba (autobusové – pozn. red) linky Bažantnice-Marxova-Nemocnice,“ zmiňuje dokument zajištění přímé linky právě k nemocnici.