Motivy obrazů jsou, podobně jako Jízda králů, ze Slovácka. Zachycují tance, jako verbuňky či horňácké sedlácké, ale také stavění máje či památkové chráněný a jen kousek od slovenských hranic stojící Kuželovský mlýn. „Myslím si, že mi přináší štěstí. Je mým nejoblíbenějším symbolem. Také ho ráda maluju a chci, aby na každé mé výstavě byl,“ svěřuje se výtvarnice, která má za sebou už více než čtyřicítku autorských výstav, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Inspiraci čerpá právě v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy a přilehlých oblastí moravsko-slovenského pomezí. „Vystavované malby jsou spíše abstraktní a vyjadřují tradice, které mám na Slovácku nejraději,“ podotýká tvůrkyně.

V létě představila svá díla ve Velké nad Veličkou na obsáhlé výstavě Horňácké múzy. Múzy až z Bílých Karpat tentokrát přivály do prosklené přístavby až na pražskou Malou Stranu umění, a to nejen to výtvarné. Na vernisáži totiž zahrála i Horňácka muzika Petra Mičky. „Prosvětlené prostory i samotná výstava včetně vernisáže se mi moc líbily,“ říká malířka, jejíž obrazy zamířily do sněmovních výstavních prostor už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2006. Zpátky do rodného regionu se těší především do Kyjova na Slovácký rok, který se uskuteční v srpnu příštího roku. A nejnověji přispěla svými kresbami a fotografiemi k nové knize Marie Holcmanové o Jízdě králů ve Skoronicích.

Pražskou výstavu Folklorní inspirace, která v prostorách Poslanecké sněmovny potrvá do druhého prosince, uvedl a převzal nad ní záštitu radějovský poslanec Martin Hájek. Ten si na vernisáži zahrál i na cimbál.

„Výstava a dílo Lenky Jurečkové ukazuje, že jižní Morava nenabízí jen dobré víno, folklórní tradice, hudbu a zpěv, ale i krásné obrazy, které se právě touto tradicí nechají inspirovat. Vznikne z toho pak soubor obrazů, který mohli obdivovat návštěvníci vernisáže a díky němuž můžeme jižní Moravu představit zase trochu z jiného úhlu pohledu. Ohlasy účastníků vernisáže jsou skvělé,“ přibližuje Hájek. Ten mimo jiné stál i u návrhu na udělení státního vyznamenání v podobě Medaile Za zásluhy Martinu Hrbáčovi. Horňácký primáš ocenění od hlavy státu přijal před necelým měsícem, tedy 28. října.