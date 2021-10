Do konce tohoto roku má být hotové také hřiště pro psy na Jižňáku. „Kapesní park se však ukázal trochu komplikovanějším, než jsme mysleli. V současné době už čekáme stavební povolení, abychom mohli soutěžit dodavatele této stavby,“ doplnil starosta.

Poprvé do hlasování výzvy Vylepšíme Hodonín společně postoupilo ze sedmnácti projektů deset. Tentokrát z dvanácti devět. „O vítězných projektech rozhodne veřejnost v elektronickém hlasování do konce měsíce listopadu,“ sdělil v tiskové zprávě mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.