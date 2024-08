Pouze necelé tři týdny už mají rodiče dětí, které v Hodoníně teď v září nastoupí do první třídy, aby si požádali o takzvané pastelkovné.

„Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří v novém školním roce nastoupí do první třídy některé ze čtyř hodonínských základních škol zřízených městem, mohou do 31. srpna letošního roku požádat o příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy,“ informoval mluvčí radnice Josef Horníček.

Současně připomněl, že podobná injekce do rozpočtu domácností se opakuje už po čtvrté, z městské pokladny na ni jde celkově půl milionu korun. Dva a půl tisíce korun dorazí na bankovní účet v zářijových dnech. Žádost lze najít TADY, nebo na městském úřadě.

Na jaře přišlo k zápisu do první třídy 347 dětí, což bylo o čtyřicet více než o rok dříve. V devadesáti případech rodiče zvažovali odklad. Hodonínsko patří v Česku k regionům, kde je odkladů nejvíce.

Takovou možnost mají využít především děti, které ještě nejsou připravené na přechod z předškolního do školního vzdělávání. Mnohdy jej však zvolí i rodiče, kteří se domnívají, že pro jejich dítě bude lepší jít do školního kolektivu starší a vyzrálejší.

Co je potřeba splnit pro získání peněz?