/FOTO/ Nabité období prožívá thaiboxer Pavel Lamacký z Hodonína. Po nedávném úspěchu na Světových hrách ve francouzském Troyes se v domácím prostředí utká o pás mistra Česka a Slovenska.

Očekávaná bitva v ringu se uskuteční 30. března ve sportovní hale v Lipové aleji. „Čeká mě velezkušený bojovník ze Slovenska, který má na kontě nespočet titulů jak mistra světa či Evropy, tak zkušenosti ze Světových her,“ řekl Lamacký Deníku.

Ví, že musí dřít. Maká téměř denně a odmítá cokoliv podcenit. Vyprávěl, že se to nestane i díky týmu, o který se může opřít.

„Připravuji se s trenéry Tomášem Hronem, Zdeňkem Pernicou, Richardem Stachou a Josefem Štolfou. Doslova mě ženou kupředu, jsem jim patřičně vděčný. Konečně jsem se někam posunul a věřím, že to ještě dotáhneme daleko,“ tvrdí Pavel Lamacký, jenž bojuje v těžké váze.

Ještě než začal trénovat na souboj v Hodoníně, vypravil se počátkem března do Francie. Za jeden večer stihl dva zápasy. V prvním rychle knockoutoval soupeře z Monaka, ve druhém byl úspěšnější protivník z Belgie, jenž byl však po kontumačním postupu do finále odpočatější.

„Bylo to trošku nefér, ale vzal jsem to, jak to je, a prostě bojoval a ukázal co umím. Výsledek pro mě znamená moc, protože je to za dobu mé cesty největší úspěch, který jsem doposud dokázal vybojovat. Utáhnout dva tvrdé boje během pětačtyřiceti minut dalo dost zabrat, ale zkušenost perfektní a už se těším na další zápas,“ povídal Lamacký.

