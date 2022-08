Vysokým výdajům čelí i osamělá matka dvou dětí Monika ze Znojma. „Dcera chce chodit do tanečního kroužku a výtvarky, syn chce hrát fotbal a šachy. Obávám se, že to neutáhnu,“ podělila se žena, která si nepřála zveřejnit celé jméno, redakce jej však zná.

Peníze uvolní ve Znojmě a Kyjově

V pondělí už si matka zažádala o mimořádný pětitisícový příspěvek na každé dítě na portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Na kroužky jí nově přispěje i znojemská radnice. Rodiče v nepříznivé situaci tam mohou od prvního září získat příspěvek ve výši až šestnáct set korun na zájmové aktivity dítěte. „Podpora je určena pro děti od tří do patnácti let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo městských částech. Zákonní zástupci mohou žádat o příspěvek na kroužek dle vlastního výběru, podmínkou je, že aktivita musí trvat nepřetržitě alespoň tři měsíce,“ uvedla mluvčí znojemského úřadu Soňa Bystřická.

Podobně uvažují i v Kyjově na Hodonínsku. „O návrhu příspěvku na kroužky ve výši dvanáct set padesát korun rozhodnou zastupitelé v září,“ potvrdil tajemník úřadu Filip Zdražil.

Zdražují i školní potřeby: výbava prvňáčka na Břeclavsku vyjde na tisíce korun

Kyjovští tak reagují na informace o tom, že by mnozí rodiče museli kvůli nynějším vysokým výdajům kroužky dětem omezit. „U dětí tyto aktivity omezovat nechceme, považujeme to za prevenci kriminality a je dobře, že se hýbou a jsou v kolektivu,“ zdůvodnil starosta Kyjova František Lukl. Lidé budou muset ale prokázat, že peníze na kroužek poslali z účtu, na který jim město zpětně částku proplatí.

Hodonín a Hrušovany podporují děti dlouhodobě

V Hodoníně podporují děti ze sociálně slabých rodin již delší dobu, žádnou novinku v souvislosti s aktuálním zdražováním proto nepřipravují. „Město přispívá těmto dětem na volnočasové aktivity každý rok celkovou částkou sto tisíc korun. Na tábory, kroužky a lyžařský výcvik žáků sedmých tříd,“ uvedl mluvčí hodonínského úřadu Josef Horníček.

Od loňského školního roku město přispívá také rodičům prvňáků darem ve výši dva a půl tisíce korun. „V minulém školním roce této možnosti využilo 178 rodičů či zástupců dětí a město jim vyplatilo 445 tisíc korun. Nyní se mohou o příspěvek hlásit rodiče do konce srpna,“ dodal Horníček.

Nákup pro školáky: Prodejci na Vyškovsku čekají v srpnu hlavní nápor

Obdobně jsou na tom rodiče dětí v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. „Na kroužky a sport našich dětí přispívá město už léta. Všechny školní kroužky jsou za symbolickou stokorunu za půlrok. Sportovním klubům TK Bejlek, SK Volleyball a TJ Cukrovar město rozdělí ročně na provoz téměř milion korun právě podle počtu dětí a plochy, o kterou se provozovatelé starají,“ uvedla tamní starostka Eliška Volná.

Jinde poradí, kde peníze získat

Na mimořádné příspěvky z radnice nemohou naopak spoléhat rodiče školáků bydlících v Břeclavi, Vyškově či Blansku. „O speciálních plošných příspěvcích přímo z rozpočtu města neuvažujeme, ani naši sociální pracovníci to nevnímají jako nutné. Se sociálně slabšími rodinami jsou v kontaktu průběžně, obrací se na ně i ti, kteří mají obtíže nárazově. Rodičům poradí jak získat nejrůznější sociální dávky a příspěvky, včetně speciální dávky, kterou je takzvaná Mimořádná okamžitá pomoc vyplácená úřadem práce například v souvislosti s nákupem školních pomůcek a podobně,“ uvedla mluvčí blanenského úřadu Pavla Komárková.

Ředitelé blanenských uměleckých škol či vedení sportovních oddílů mohou také nastavit individuální částky a snížit školné v konkrétních případech. „Vyčleňovat další finance z rozpočtu města se v této souvislosti nejeví jako potřebné a systémové řešení,“ zdůvodnila Komárková.

Kraj má své důvody

Do sociálního experimentu, balíčku podpory podle vzoru jihočeského hejtmana Martina Kuby, který chce chudším rodinám vyplácet peníze z krajské kasy, jeho jihomoravský kolega Jan Grolich jít nehodlá. „Jihomoravský kraj má dlouhodobě nejnižší určení rozpočtových příjmů v republice. Na stavu rozpočtu se projevilo i tornádo a ukrajinská krize, kdy do našeho kraje proudilo nejvíce uprchlíků. Musíme se dále také připravit na zvýšené ceny za energie,“ zdůvodnila mluvčí jihomoravského hejtmanství Alena Knotková.

To, že zdražení může ohrozit náplň volného času dětí a kvůli nedostatku peněz budou muset některé školy počet otevřených kroužků omezit, nevyloučil prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. „Počítáme s tím, že většina kroužků bude nějakým způsobem otevřena, ale do jaké míry budou rodiče ochotni nebo schopni se na tom finančně podílet, to je otázka,“ připustil Zajíc.

Ve Znojmě budou třídy pro dvouleté děti. Aby rodiče mohli do práce dířív

O finanční pomoc mohou rodiče žádat také na Úřadu práce, který vyplácí jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. „Dávku je možné poskytnout i tehdy, když klient nemá dostatek peněz na zaplacení odůvodněných nákladů spojených se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Úředníci zhodnotí sociální a majetkové poměry rodiny. Přiznat mohou pomoc až ve výši celé platby za zájmovou aktivitu dítěte. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta doporučil, aby na tyto účely rodiče použili i jednorázový příspěvek ve výši pět tisíc korun na dítě. Žádat si o něj mohou od pondělí. „Právě na pomoc s pokrytím nákladů na začátku školního roku je určen,“ tvrdil Augusta.