„Filípkovi je dobře, ale to mu bylo i v autě. Teď se mi zdá jen nešťastnější, potřebuje totiž hlavně mě, je to můj závislák. Když jsem ho měl u sebe v autě, chodili jsme častěji na procházky, byli jsme spolu víc,“ řekl chovatel.

Nyní má podle svých slov méně času, který mu vyplňuje hledání nového ubytování. To předchozí na ubytovně, kde psa nemohl mít u sebe, ztratil. Při současném provizorním řešení si ho vzít také nemůže, zvíře totiž hlasitě reaguje na auta či děti. Do Lanžhota za ním proto dojíždí.

„Ještě asi bude nějakou chvíli trvat, než budeme moct být spolu. Jsem vděčný za dobré anděly, kteří mně i jemu podali pomocnou ruku. Zachránili nás oba. Kdyby jich nebylo, žili bychom asi oba v autě pod mostem,“ vyprávěl důchodce.

Osmiletý Filípek přebývá v lanžhotských Dočaskách.

Poznamenal, že si uvědomuje, že prostředí auta, ve kterém pes předtím žil, nebylo ideální. Tvrdí však, že kvůli špatné sociální situaci neměl jinou možnost. Přesto se o něj podle svých slov staral zodpovědně: pravidelně ho venčil a dopřával mu zdravotní péči.

To potvrdila i Andrea Černá z lanžhotské organizace Dočasky.cz. „Nic mu nechybělo, pes je v dobrém stavu. Jeho majitel se ale dostal ne vlastní vinou do potíží. Je to dobrý člověk,“ nechala se slyšet.

Podobně na adresu zvířete hovořila Karla Maňáková, zooložka Zoo Hodonín, pod kterou tamní útulek spadá. „Pes byl ve skvělé kondici psychicky i fyzicky, měl krásně vyčesanou srst. Závidět by mu mohl leckterý pes z paneláku. Majiteli nebyl odebrán, stále mu patří. Měl ho v útulku pouze dočasně. Brzy mu ale našel nové zázemí u organizace Dočasky.cz,“ okomentovala.

Přáním majitele je, aby mohli být se psem už napořád spolu. „Rád bych dal do pořádku dům na Podluží a žil tam i s ním. Filípek je krásný a hodný pes, máme k sobě hluboký vztah. Snažil jsem se, aby netrpěl, a abych mu mohl vytvořit co nejlepší podmínky v dané situaci. Mrzí mě, jak jsem z toho vyšel,“ povzdechl si na závěr.