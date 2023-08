/FOTO, VIDEO/ Tříletý Samuel Blažek z Ivančic na Brněnsku si u hraní šipek rozbil hlavu. Jeho rodiče zavolali záchranáře. „Kluci si hráli na zahradě, seděli na židli a u toho se pošťuchovali. Samuel přepadl dozadu a rozbil si hlavu o hranu chodníku,“ popsala v pondělí Samuelova matka Nikola Blažková.

Tisíc plyšáků převzali jihomoravští záchranáři od Nadačního fondu. | Video: Klára Hrbáčková

Na podobné případy jsou jihomoravští záchranáři připravení a vozí s sebou plyšové psy Defíky, pojmenované podle defibrilátoru. V pondělí přijali tisíc nových plyšáků za zhruba 182 tisíc korun. Jednoho dostal před časem i Samuel. „Byli jsme v sanitce a čekali jsme na manžela, než donese autosedačku. Mezitím dostal Samuel Defíka. Prvně hodně plakal, protože se asi bál krve, ale když se sanitka rozjela, usnul. Myslím, že mu plyšák pomohl,“ svěřila se Deníku Blažková.

I když plyšáky v sanitkách vozí i záchranáři v jiných krajích, pes Defík je výsadou Jihomoravského kraje. „Tuto hračku dáváme malým pacientům, aby zmírnila jejich bolest a stres při ošetřování. Někdy je třeba dát hračku dítěti i v situaci, kdy samo nepotřebuje naši péči, ale kdy se staráme o někoho z jeho blízkých,“ uvedla ředitelka jihomoravských záchranářů Hana Albrechtová.

Na obchvat Čebína pustí provoz v září nebo říjnu. Podívejte, jak vypadá z výšky

Za minulý rok ošetřili jihomoravští záchranáři asi osm tisíc nezletilých pacientů. Zhruba třetina z nich se zranila ve volném čase. „Často ošetřujeme popáleniny, dále pacienty s infekčními nemocemi nebo například s epilepsií,“ upřesnila Albrechtová.

Nápad dávat zraněným dětem Defíky ocenil jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Přál bych si, aby tito plyšáci leželi na skladě a sedal na ně prach, protože by to znamenalo, že by nebylo potřeba vyjíždět k dětem,“ řekl Grolich.

Zdroj: Klára Hrbáčková

Defíky pořizuje Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje od roku 2021. Přispívají do něj dárci. Mezi ně patří dlouhodobě Jihomoravský kraj i město Brno.

KLÁRA HRBÁČKOVÁ