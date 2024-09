Jeho příběh je příběhem psa, který zažil zklamání, ale stále věří v dobrotu lidí. Veselý a hravý mazel, který si vybírá své lidi. Pokud mu někdo padne do oka, stane se mu věrným parťákem na celý život.

Sympatický chlupáč je zvyklý žít v bytě, ale jeho srdce by nejvíc zahořelo pro zahradu, kde by mohl dovádět s hračkami. Přesto je to pes, který si bude užívat teplo domova se svou rodinou.

Podívejte se na video s Denym: Deny, pes se srdcem ze zlata. Hledá domov s trpělivými lidmi | Video: Jménem psa, se svolením

Podle vedoucí útulku Inky Nadymáčkové Deny nezapře svůj akitový původ – je samostatný a tvrdohlavý, ale jeho láska k lidem, kteří ho nezklamou, je nekonečná. „Deny se v lidech ve svém životě zklamal, a tak reaguje na různé lidi různě. Podle čeho se jeho výběr řídí, se nám rozklíčovat zatím nepodařilo,“ popisuje Inka Nadymáčková.

close info Zdroj: Jménem psa, se svolením zoom_in Deny z Bzence hledá nový domov. Kříženec akity inu čeká na svou šanci

Jeho nová rodina musí být trpělivá a respektovat jeho povahu. Bude se hodit k lidem, kteří již mají zkušenosti s podobnými plemeny, a jsou ochotni mu dát čas a prostor, aby si znovu vybudoval důvěru. „Úplný ideál by byl domov, kde jsou jeden až dva dospělí lidé, případně přátelská fenka. Pejsky – samce si vybírá. Navíc Deny umí šplhat po pletivu, proto je potřeba dobré oplocení,“ vysvětlila vedoucí útulku.