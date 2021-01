Vy všichni, co chcete vrátit vše do normálu, přijďte a bojujte za svou svobodu. Tak zní heslo demonstrantů, kteří se v Brně na Silvestra chystají protestovat proti koronavirovým opatřením.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

Demonstrovat lidé budou po celé republice včetně Brna či Jihlavy. Na jihu Moravy se protesty uskuteční od sedmi večer na náměstí Svobody. "Přátelé. Leták je hotov. Můžete si stáhnout buď z Facebooku, nebo pokud bude někdo chtít, mohu přeposlat na mail. Asi Vás zarazí, že není uvedeno místo, datum a čas. To je schválně. Od toho je tam to bílé místo. Měst je celkem deset a muselo by se udělat deset verzí. Proto je potřeba aby si každý z Vás doplnil, nebo vložil to své," uvedl na Facebooku jeden z organizátorů Aleš Svoboda.