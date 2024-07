Na případ upozornil server idnes. „Majitele psa známe, to je jasné. Není to bezdomovec. Je ve složité situaci, bydlí na ubytovně, psa tam mít nesmí. Jde o důchodce, má dvaasedmdesát let, finančně podporuje syna a svůj vlastní pronájem si nemůže dovolit,“ sdělil serveru šéf městských policistů Jindřich Vašíček.

Zvíře přebývalo v autě přibližně rok, majitel ho chodil pravidelně venčit. Pes byl podle kontrolujících veterinářů v dobré kondici. Kvůli vysokým teplotám a obavě z jeho smrti však po nátlaku představitelky spolku se sídlem v jihočeském Táboře skončil v útulku.

Tam zůstane do září. Do té doby musí jeho majitel svízelnou situaci vyřešit.