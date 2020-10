Uvolněný prostor bude sloužit k zajištění služeb pro pacienty s novým typem koronaviru. Už dříve se stěhovalo ARO do objektu chirurgické jednotky intenzivní péče, kde je možné pacienty vzájemně izolovat. „V současnosti jich v nemocnici leží čtyřiadvacet, a to devatenáct na standardním oddělení a pět ve vážnějším stavu na intenzivním lůžku s ventilací,“ sdělil ve středu odpoledne mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.

Připomněl, že odběrové místo, které u infekční ambulance vzniklo v minulém týdnu, každou směnu přijímá sedmdesát a více klientů.

Podle posledních čísel z půlnoci ze úterý na středu, krajští hygienici evidovali v hodonínském okrese 486 covid pozitivní lidí s tím, že za poslední den přibylo 35 nových případů. Za stejných čtyřiadvacet hodin skonal od vypuknutí pandemie v souvislosti s novým koronavirem už devátý člověk hodonínského okresu, a to ve věku kolem devadesáti let. „S nadcházejícím obdobím zvýšeného výskytu akutních respiračních infekcí nutno chránit zranitelnou populaci před onemocněním respiračními infekcemi, které mohou zkomplikovat jejich základní onemocnění – to jsou osoby se závažnými souběžnými chronickými nemocemi a seniory,“ uvedla ve středu ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.