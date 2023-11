„Plán zůstává nezměněn a produkce bude zastavena do konce tohoto roku,“ potvrdil Deníku mluvčí Orkla Foods Česko a Slovensko, pod níž Pika patří, Martin Frýdl. Deník na problém upozornil už na jaře .

„Dotkne se to celkem zhruba dvou set padesáti pracovníků, z toho necelých dvě stě v závodě Pika Bzenec a zhruba padesát v závodě Agrimex Panenské Břežany. Při tomto obtížném rozhodování se společnost Orkla snaží chovat ke kolegům maximálně otevřeně. Proto je o možných změnách informovala již v únoru, ačkoliv ještě nebyly finálně schválené,“ uvedl před časem mluvčí Frýdl.

Díky kombinaci včasného oznámení a odstupného měli podle něj zaměstnanci na hledání nové práce k dispozici téměř celý rok.

Areál PIKA Bzenec 20. listopadu 2023.Zdroj: Deník/Petr TurekTomáš Vančura, předseda Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu, který měl ve Bzenci svoji buňku, ocenil právě to, že se v tomto ohledu zaměstnavatel zachoval solidně.

„Většina zaměstnanců, kteří jsou propuštění, mají už práci jinde. Podle zpráv, které mám, se má závod uzavřít tak, že k 31. prosinci má být bez jakékoliv výroby. To nás samozřejmě mrzí, navíc šlo o známou značku. Zatím nedokážu říct, kdo převezme trh s produkcí této konzervárny,“ uvedl odborový předák.

Zároveň uklidnil, že toto propouštění vidí v oboru jako izolovaný trend, který postihl jen dvě fabriky. „Zatím nemáme žádné zprávy z našich organizací, že by měli v jiných závodech k něčemu podobnému přistupovat. Ve většině závodů, kde působíme, máme kvalitní sociální dialog, takže předpokládám, že by nám to řekli. Samozřejmě situace v celém hospodářství není dobrá,“ podotkl Vančura.

VIDEO: První ekodukt nové dálnice dostává u Bzence betonové římsy

Domnívá se, že ke konci bzeneckého podniku mohlo přispět i to, že vláda nezastropovala ceny energií, náklady na konzervaci zeleniny se tak ještě výrazně navýšily.

Starosta Erik Ebringer považuje ukončení bzeneckého provozu za velkou ránu pro město s mnohaletou konzervárenskou tradicí.

„Jednalo se o tradičního zaměstnavatele. S provozovnou jsme v kontaktu od počátku úvah o možném ukončení či transformaci produkce. Kontaktovali jsme i norskou centrálu společnosti, bohužel samospráva má na takové rozhodování soukromého zahraničního vlastníka malý vliv. Více trápí osud stávajících zde zaměstnaných Bzenčanů,“ uvedl starosta.

Jaké bude další využití?

Zpráva o uzavření velké konzervárny s dlouhou předlistopadovou tradicí zarmoutila také jeho předchůdce, bývalého dlouholetého starostu Bzence Pavla Čejku.

„Je škoda, že se to zavře. Mrzí mě to. Podnik měl ve Bzenci velkou a dlouholetou tradici,“ řekl exstarosta a současný městský zastupitel. Připomněl, že majitelé vložili do závodu hodně peněz. „Nedovedu si představit, jaký bude mít areál další využití. Samozřejmě haly se mohou pronajmout, ale tamní technologie jsou určené pro konzervárenství,“ podotkl Čejka.

Provoz konzervárny Pika Bzenec skončí v závěru letošního roku.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Vyřešení tajenky ohledně další budoucnosti komplexu ale zatím neprozradil ani majitel. „Pokud se týká budoucnosti areálu, omlouvám se, ale v tuto chvíli žádné informace k dispozici nemám – v současnosti se zvažuje více variant,“ uvedl mluvčí Orkly.

Podobně se vyjádřil i starosta Bzence. „Co s areálem zamýšlí samotný vlastník, nebylo v čase mého posledního rozhovoru se zástupci provozovny rozhodnuto. Budeme i v této věci dále aktivně komunikovat, jelikož se jedná o rozlehlý areál ve strategické poloze našeho města,“ dodal Ebringer.