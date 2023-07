„Jsme ve fázi příprav, v letošním roce dokončujeme projektovou dokumentaci. Do konce příštího jara bychom chtěli areál vybavit zázemím, včetně toalet,“ přiblížil chystané novinky místostarosta Svatobořic-Mistřína Adam Pavel Špaček.

V budoucnu by se tady navíc mohly vytvořit i možnosti pro podávání občerstvení v bufetu, převlékárnu či posezení. „Nepředpokládáme ale, že by úpravy a vybavení celého areálu byly hotové za jeden rok. Měly by se dávat dohromady v průběhu několika let,“ nastínil místostarosta.

Na novém koupališti v Kyjově se topil chlapec, přiletěl pro něj vrtulník

Jenže už letos se u hladiny zdejšího jezírka leccos změnilo. Jednak už nejde o důlní dílo, a především došlo k rekultivaci břehů, což je viditelné zejména na tom východním. Haldy zeminy totiž ustoupily tak, že se lidem od bývalé pískovny otevřel výhled až k panoramatu milotického vinařského areálu Šidleny. K vodě sice už v současnosti směřují stopy lidí, ti se tady ale zatím koupou na vlastní nebezpečí. „Koupání tam nezakazujeme, ale ani nepovolujeme. Vzhledem k tomu, že je tam ale hloubka až osm metrů, tak tam koupání není vhodné zvláště pro děti,“ podotkl místostarosta.

Zatím je na březích viditelné využívání zejména dospělými, čemuž nasvědčují na pár místech odložené plechovky od piva či láhve od jiného alkoholu. Jinak ale některá upravená místa lákají ke vstupu do vody, a to jak ve zcela písčitých úsecích, tak v těch doplněných drobnými kamínky. „Přírodní koupaliště by si tady mohlo najít své příznivce, zvláště v této době době, kdy může některé návštěvníky klasických koupališť odradit výše vstupného,“ uvedl zdejší bývalý zastupitel František Synek.

Objekty z doby bronzové

Zahájení činnosti pískoven v katastru Mistřína spadá už do devadesátých let minulého století. Odtud pak pokračuje těžba až na území sousedního města, jak dosvědčuje i loňská zpráva o činnosti hodonínského Masarykova muzea. Rozvoj pískovny totiž do dubňanského katastru přilákal také archeology muzea.

Na novém koupališti v Kyjově se topil chlapec, přiletěl pro něj vrtulník

To dokládá oblíbenost zdejší lokality lidmi už v období před našim letopočtem. „V souvislosti s pátou etapou těžby písku v prostoru pískovny Mistřín v katastrálním území Dubňany byly objeveny hloubené objekty z doby bronzové a laténské,“ stojí v letos zpracované zprávě muzea. V okolí budoucího přírodního koupaliště se tak před více než dvěmi tisíci lety pohybovali i Keltové.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Pro současníky by mohlo být atraktivní právě koupání. „Je to výborný nápad. S výjimkou jediného Lužáku v našem regionu taková možnost prostě chybí. Navíc skvělé bude spojení s cyklostezkou Mutěnkou tak, aby si lidé mohli zajet na kole právě za koupáním v přírodě,“ dodal před časem Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.