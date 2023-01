Jenže v posledním roce si místo oblíbili spíše nezvaní hosté, takže tady i několikrát hořelo. Více než čtvrtstoletí stará stavba je na řadě míst jakoby orazítkovaná plameny a kouřem. Současný majitel nechal budovu oplotit a je připravený na demolici. „Když všechno půjde, jak má, tak by se mohlo začít vyklízet a bourat v průběhu února,“ přiblížil Hanz Kaufmann, předseda správní rady společnosti CMC for Group. Ta by také letos chtěla na místě začít se stavbou bytového komplexu.