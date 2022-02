„Musí se udělat geometrický plán, abychom si přesně vyjasnili rozlohu a definitivně určili hranice pozemku, který chceme kupovat. Vyladili jsme si termíny, jak budeme dále postupovat, abychom to dostali do dubnového zastupitelstva, tedy abychom mohli pozemek co nejdříve koupit,“ sdělil při odjezdu z Rohatce radní.

Smutné: nejnižší návštěvnost za 15 let. Zoo v Hodoníně utlumil covid i tornádo

Jak dále uvedl, v rukou už mají i objemovou studii pro nové zařízení s tím, že by mělo mít kapacitu sto osmadvaceti klientů. „Tento počet zhruba odpovídá tomu, co potřebujeme. Do konce dubna budeme mít finální studii i s vizualizací,“ přiblížil Šmerda.

Jak uvedl starosta Rohatce Jarmil Adamec, zmíněný pozemek zastupitelé vyčlenili pro bydlení a péči o starší obyvatele už územním plánem v roce 2018. „Se zástupci kraje jsme si ve čtvrtek prošli pozemek, potvrdili jsme si, že je velký, hezký a hodí se k tomu účelu i díky blízkosti přírody a lesa,“ řekl starosta s tím, že obecní zastupitelstvo je tomuto záměru nakloněné.

Velikost S-centra



Stávající v Hodoníně



celková výměra pozemků: 23 173 m2



zastavěná plocha činí 2 191 m2



kapacita: 141 klientů



Rohatec:



výměra pozemku: 6 879 m2



kapacita: 128 klientů

V hrubých obrysech by měl být rohatecký domov pro seniory v jednom objektu, který má mít dvě křídla zhruba do písmena „V“. „Mělo by jít o moderní typ se společnými domácnostmi, což sice ještě není rozpracované, ale chceme, aby projektant tímto směrem pokračovat,“ doplnil radní.

Výprava z kraje ve čtvrtek navštívila i opuštěné a zabedněné S-centrum, které má za sebou kromě červnového tornáda naposled i den otevřených dveří pro developery. „Abychom věděli, jestli by o něj byl zájem. Nějaký zájem by o to byl, takže bychom jej v podstatě mohli prodat a že by se opravilo. To je zatím jen předběžné,“ dodal Šmerda.

U vzniku hodonínského S-centra pro sto čtyřicet klientů stála před zhruba dvaceti lety tehdejší přednostka okresního úřadu Danuše Křiváková. I v současné době stojí za rekonstrukcí hodonínského zařízení a zároveň vyzvala i starosty okolních obcí k podpoře obnovy S-centra. „Stála jsem u zrodu tohoto zařízení a od prvního dne po tornádu se o celou kauzu zajímám, troufám si říci, že rekonstrukce možná je a že bude finančně a časově mnohem méně náročná, než jakákoliv výstavba nového zařízení na zelené louce,“ uvedla Křiváková. Se současným vedením kraje se ale rozchází zejména na tom, co se týká problematiky pokojů klientů a standardů pro vstupy do nich.