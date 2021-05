V přízemí strážnického střediska se nyní mohou lidé bezplatně otestovat na Covid-19.

Musíte být hodně rádi, že jste stihli zdravotní středisko dokončit, než začala pandemie…

Bylo to tak tak. Ani jsme nestihli slavnostní otevření! Zato je již rostlinkami osázené nové atrium s výtahem pro obyvatele devatenácti bytů, které jsme tam nově vytvořili. Nejen senioři zde mají k dispozici lavičky, uzpůsobené ergonomicky především pro ně. Hlavní je to, že se podařilo udržet ve zdravotním středisku všechny zdravotní služby a navíc přibyly byty jak pro seniory, tak například pro maminky samoživitelky, které jim pronajímáme. Základem je, že jsme za rok a půl zrekonstruovali celé zdravotní středisko, které je nyní nejen technicky v pořádku, ale je i krásné a moderní. A má živé optimistické barvy, ve vestibulu je možno si samoobslužně vypůjčit knihy a k tomu natočit z automatu kávu.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSlavnostní otevření ale v jiné podobě přece jen plánujete, že?

Rádi bychom připravili příjemné a veselé odpoledne s dechovkou, možná už na podzim, až budeme všichni naočkovaní. A třeba už rozkvete i to atrium. Do budoucna tady plánujeme vytvořit klub pro seniory a další uživatele střediska, kde by si mohli dát zdravé čaje nebo vybrat některou z káv, pobesedovat. V současnosti se také soustřeďujeme na úpravu okolí, přilehlého parčíku, bezbariérovost chodníků a možnosti vytvořit další parkovací místa, která by zde byla vhodná vzhledem k přilehlému sídlišti Kovářská a vedlejší velké prodejně potravin.

Strážnice je městem kultury, historie, folkloru a také vína. Všechny akce ale zabrzdil koronavir a opatření proti němu. Kdy a kterou akcí byste rádi zahájili opožděný kulturní rok mimo online prostředí? Stihne se Zarážání hory nebo aspoň Městské vinobraní?

Pevně v to doufám, když bude očkovací systém dobře fungovat a lidé na něm budou spolupracovat. Jsem optimista a věřím, že se akce otevřou. Jakého budou charakteru? Jestli budou takové, jak jsme na ně zvyklí nebo budou trochu jinak uzpůsobené momentálním opatřením, to je možné. Podstatné je, že nebudeme sedět s rukama v klíně a že kulturu začneme postupně otevírat. A snad už teď můžeme pomalu zvát na vynikající akci Blues pod věží do krásného prostředí pěší zóny v historickém centru města. Chystá se na horký červencový měsíc a myslím, že si žádný hudební fanoušek nebude chtít nechat ujít jazzmana Petera Lipu a další hvězdy.

I letos bude v online prostředí mezinárodní folklorní festival. Vidíte v tom i nějaká pozitiva?

Určitě! Nepochybuji, že festival bude přinejmenším stejně tak dobrý, jako vloni. Loni byl festival zajímavě připravený dramaturgickým týmem z Národního ústavu lidové kultury, kdy se folklorní vystoupení streamovala a vysílala online. Bylo to výborné! Kromě toho se konaly další přidružené akce typu besed u cimbálu. Nazvaly se Folklorní hnízda, kterých bylo po městě hned několik. Vznikla tam velmi spontánní, přátelská nálada a lidé si to i v rámci omezených možností výborně užili. Pro mě bylo velice milým překvapením, když mě spontánně navštívili mladí strážničtí folkloristé, kteří i v horkém počasí nelenili a obětavě si sami zorganizovali průvod městem. O to více se všichni těší, až bude moci být festival zase tak, jak jej celý svět zná už desítky let. Letos to ještě nebude, ale věřím, že i tak si dramaturgové opět skvěle poradí.

Protikoronavirová opatření se postupně uvolňují. Viděl jsem, že na to reagujete i letní nabídkou akcí, že?

Co se týká našeho kulturního domu, akce se intenzivně připravují. Nyní po těch dlouhých vynucených prázdninách se těšíme, že léto bude naplno. A tak náš kulturní dům chystá spoustu divadel, koncertů a nejrůznějších akcí jak do sálů, tak zejména do venkovního prostředí. Věříme společně v Zarážání hory, věříme ve Vinobraní…Doufám, že léto neproprší a budeme se potkávat i v letním kině, na zahradě rodinného centra a při mnoha dalších příležitostech, o které není ve Strážnici nikdy nouze. Neumím úplně říct, jakou budou mít akce formu, ale vím, že určitě veselou, milou a že za ně budeme vděční a užijeme si je.

Ještě bych se trochu vrátil do historie, a to do vaší městské památkové zóny, kde se díky dotacím daří v poslední době obnovit hned trojici památek. Jak se daří ve městě opravovat historické stavby?

Město se dlouhodobě věnuje údržbě památek, které má ve své správě, a stejně tak se snaží pomáhat s památkovou péčí i dalším subjektům. Například nádherný a památkově chráněný objekt na náměstí, který si zaslouží opravit, je pohostinství Praha. Když byl u nás na návštěvě bývalý slovenský prezident a primátor Košic Rudolf Schuster, tak město vychvaloval, zvláště jeho čistotu a květinovou výzdobu, ale zmíněnou budovu nazval jako nemocné místo. Jsem moc ráda, že se daří z dotačního programu pro regenerace městských památkových zón získávat peníze, s čímž žadatelům pomáhá naše investiční oddělení. Navíc na opravy přidává město i vlastní podíly. To je i případ památkově nejvýznamnějšího domu na rohu náměstí. Moc vděčná jsem i farnosti, speciálně našemu panu faráři Lukaszi Karpinskemu, který je momentálně sice odvelený do Krakova, ale věříme, že se brzy vrátí a bude s námi pokračovat. Mimo jiné zaštítil a vytvořil tým lidí, který v prosinci uspořádal benefiční koncert, aby se mohl opravovat kostel svatého Martina i barokní piaristický kostel Panny Marie. Národnímu ústavu lidové kultury se daří nákladné úpravy zámku a pokračuje s náročnou revitalizací parku, město opravilo fasádu historické budovy školy ve Školní ulici a podobně. Přemýšlíme o projektech na opravu našich vstupních historických bran do města a jejich oživení.

Město nedávno připravilo i parcely pro výstavbu nových rodinných domů na Ořechovce. Po pozemcích se asi hned zaprášilo, že?

Přesně tak! Jsem ráda, že tam noví majitelé ihned začínají se stavebními přípravami a brzy budou bydlet. A nyní již začínáme chystat další lokality pro bydlení, i když to samozřejmě bude běh na dlouhou trať, od vyřízení všech pozemků přes přípravu inženýrských sítí až po vytoužený prodej dalším zájemcům. Jedná se například o lokalitu Dúbrava, ale začíná to vypadat tak, že ji předběhne možná lokalita u parku směrem na Vnorovy. Intenzivně na tom pracujeme, nyní právě s architektem. Víme, že také soukromý developer připravuje zajímavou lokalitu pro bydlení při výjezdu z města směrem na Veselí nad Moravou. Každopádně jsme moc rádi, že lidé Strážnici vnímají jako místo, kde se dobře žije.