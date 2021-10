Dodávka novinky na hlavní kyjovské náměstí však trvala měsíce. „Čekali jsme velice dlouho. Budeme vystavovat dodavateli penále za pozdní dodání,“ sdělil vedoucí organizačního odboru kyjovské radnice Filip Zdražil.

Funkční automat chyběl uprostřed na severní části hlavního náměstí téměř už od začátku roku. Dodávku a montáž nového parkovacího automatu za sto čtyřicet tisíc korun sice město vysoutěžilo už v dubnu, přesto se řidiči dočkali novinky ze Středočeského kraje až nyní na podzim.

Další dvě moderní zařízení se podařilo Kyjovským vysoutěžit v září, a to za více než 380 tisíc korun. Vítězná pražská firma by je teprve měla do Kyjova přivést. „Čekáme na dodání, zatím jsou v termínu,“ přiblížil vedoucí.

Jak přiblížil velitel kyjovské městské policie Lubomír Plachý, lidé využívají k platbám za parkování v Kyjově nejen mince, ale také SMS či mobilní a webovou aplikaci ParkSimply. „Provádíme kontroly a platební morálka je poměrně dobrá. Lidi si také už zvykli po covidových opatřeních na návrat do běžného režimu,“ přiblížil velitel strážníků. Zároveň upozornil na výhodu nového parkovacího automatu, v němž je zabudovaný terminál, takže parkovné lze uhradit i standardní platební kartou. Navíc má i komfortnější mincovní vstup.

Připomněl, že právě starší zařízení mívají problémy při rychlém vhazování mincí.