/FOTOGALERIE/ Valčík je postupový kolový tanec, který vznikl v roce 1787 v Alpách. Zatančit si jej mohli všichni ti, kteří zavítali v sobotu na Ples v gala ve Strážnici. Letošním podtitulem tradičního oficiálního plesu města bylo: Na vlnách valčíku.

Ples v gala ve Strážnici. | Foto: Zuzana Černá

„Ples je už několik let zaměřený na nějaké téma. V minulosti to bylo například v duchu Carmen, Vodního království nebo k výročí sta let založení republiky. Myslím, že to, že má ples vždy určitou myšlenku lidé na zdejším plese oceňují, stejně jako krásnou výzdobu,“ uvedla starostka města Renata Smutná.