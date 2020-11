Právě s tím souvisí plánované využití tamních městských pozemků pro stavby, v nichž by se místním dostalo zdravotní péče, základního vzdělání či prostoru pro odpočinek. Zatím ale řeší své části areálu vlastníci jednotlivých parcel. „Když se záměry budou řešit odděleně od sebe, tak výsledek nemusí být úplně šťastný. Navíc je potřeba něco udělat s kapacitami sítí, už nyní na ně narážejí stavebníci u dešťové kanalizace,“ upozornil místostarosta po úterním jednání rady v kasárnách.

Ta si dala dva týdny na rozhodnutí, jestli pořídí komplexní studii pro celý areál. „Pro další využití zůstává totiž poměrně velké území, které má pro Hodonín velký potenciál. Na jedné straně podpořit podnikatele, a na druhé vytvořit kvalitní prostor, kde lidé budou chtít žít a bydlet,“ přiblížil městský architekt Ondřej Stolařík.

Areál bývalých kasáren se rozkládá ploše čtyřiadvaceti hektarů. Armáda tady působila více než sto dvacet let, a to až do roku 2002. V následujících let se Hodonínští rozhodli areál bezúplatně převést do svého majetku od státu. Radnice poté budovy postupně prodávala a také i s podporou dotací ministerstva pro místní rozvoj spolufinancovala novou technickou infrastrukturu. Nyní v otevřeném areálu podniká řada firem a vznikla tu ale i řada bytů a dokonce i rodinných domů. (pt)