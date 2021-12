Po Hodonínu začnou očkovat děti v nemocnici také v Kyjově

Děti od pěti do jedenácti let se budou moci naočkovat proti onemocnění Covid-19 také v Nemocnici Kyjov, a to od prvního týdne nového roku. Očkovacím dnem pro děti bude v Kyjově středa.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

K očkování musí dítě doprovodit alespoň jeden zákonný zástupce, což je nejčastěji rodič. „A to do klasického očkovacího místa, které je při vjezdu do areálu v sousedství hlavní vrátnice,“ přiblížil mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil. Děti budou za přítomnosti pediatra očkovat vakcínou od firmy Pfizer/Biontech. Kapacita počtu očkovaných dětí začíná na deseti denně a počítá se s postupným navyšováním. Pro vakcinaci ostatních zájemců je kyjovské očkovací místo otevřené od pondělí do pátku od 12.30 do 15.30. Zaměstnanci nemocnice se poslední středu roku 2021 starali na lůžkách o 44 pacientů s koronavirem, z toho o čtyři pečovali na jednotce intenzívní péče, deset na oddělení ARO a o třicet na standardních lůžkách. Ptačí chřipka v Hovoranech: bažanty utratili i bez hasičů Jen pomalu se lepší situace také v hodonínské nemocnici. Tamní zdravotníci ve středu pečovali o 34 pacientů s covidem. Stav osmi z nich si vyžadoval plicní ventilaci a další trojici musel personál poskytovat vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku. „Všichni covidoví pacienti na oddělení ARO i jednotkách intenzivní péče nejsou očkovaní. Není to strašák, ale realita,“ řekl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík. Na druhou stranu připomněl i zvýšený zájem dospělých o naočkování posilující třetí dávkou. „Naše nemocnice byla v tomto ohledu dost pod náporem. Potýkali jsme se totiž se situací po ukončení a přestěhování očkovacího centra, naše očkovací kapacita ve vnitřních prostorách nemocnice je totiž asi třikrát nižší než v kulturní domě. Zájemci často operativně nevyužívají možnosti registrovat se tam, kde je podstatně kratší čekací doba, někdy i poloviční,“ přiblížil ředitel Nemocnice TGM. Dospělí zájemci o očkování proti covidu si tak v Hodoníně na registraci musejí počkat podle dat z ministerstva zdravotnictví zhruba půldruhého týdne. V sousedních nemocnicích v Břeclavi či v Kyjově je tato doba zhruba poloviční. U očkování dětí od pěti do jedenácti let je zatím v Hodoníně zájem stabilní. „Děti očkujeme každý čtvrtek, minulý týden jich bylo šestnáct. Předpokládám, že tento týden to bude obdobný počet,“ sdělil Tesařík. Zároveň připomněl, že se v Hodoníně připravují v koordinaci s krajem přestěhování očkovacího místa z nemocnice naproti areálu do bývalé prodejny Coop. „Je předpoklad, že do konce ledna bude spuštěno. Zaregistrování zájemci o vakcínu se o přesunu očkovacího místa dozvědí formou SMS,“ doplnil ředitel nemocnice.